Президент Трамп завершив третій за два місяці закордонний візит парадом у Парижі

Президент Трамп завершив дводенний візит до Франції участю у святкових церемоніях у Парижі з нагоди національного свята, Дня взяття Бастилії.

Дружба між нашими двома країнами, і, я можу додати, між нами - нерозривна. Розбіжності, які часом можуть бути - ніщо у порівнянні з безсмертними зв’язками в культурі, долі і свободі, які нас поєднують.

Він також спостерігав за спільним маршем американських та французьких військових на відзначення 100-річчя початку участі США у Першій світовій війні на боці коаліції з Францією.

Ця “кругла” дата означала, що візит американського лідера в Париж планували ще до того, як Трамп і Макрон стали президентами.

Але американське видання The New York Times вважає, що "рішення пана Трампа прийняти запрошення пана Макрона здивувало багатьох його помічників". Часопис доходить висновку, що "закордонні поїздки (три упродовж двох місяців) виявилися несподіваною приємністю".

Європейська преса пише, що для обидвох президентів зустрічі будуть корисними: Еммануель Макрон прагне посилення позицій Франції на міжнародній арені, а Дональду Трампу потрібні докази його успішної міжнародної політики на тлі розслідувань російського втручання в американські вибори 2016 року.

“Дружба між нашими двома країнами, і, я можу додати, між нами - нерозривна. Розбіжності, які часом можуть бути - ніщо у порівнянні з безсмертними зв’язками в культурі, долі і свободі, які нас поєднують”, - сказав президент Трамп на прес-конференції у Парижі в четвер.

Найочевиднішою розбіжністю між Макроном і Трампом від самого початку стала різниця у поглядах на кліматичні зміни у світі.

Трамп раніше оголосив, що припиняє участь США у Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

Макрон протиставив гаслу Дональда Трампа “Повернімо Америці велич!”, перефразований заклик “Повернімо велич нашій планеті!”.

У четвер президент Трамп натякнув на можливу зміну своєї позиції щодо кліматичної угоди, але не подав подробиць: “Щось може статися стосовно Паризької угоди. Ми побачимо, що буде”.

Американський та французький лідери дали зрозуміти, що мають спільні погляди на серйозність загрози тероризму та координуватимуть дії щодо Сирії.

Після церемоній у Парижі президент Макрон їде до Ніцци вшановувати жертв терористичного нападу минулого року, коли вантажна автомашина в’їхала у натовп, що святкував День взяття Бастилії, убивши 86 людей.

У Франції залишається чинним надзвичайний стан, проголошений після низки кривавих нападів ісламістських терористів.

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