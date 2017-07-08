Трамп заявляє, що все ще їде до Лондона, але не встановлює дату

Президент Трамп у суботу підтвердив, що планує відвідати Лондон, хоча поїздка ще не запланована, повідомляє видання The Hill.

Хоча лідери обох країн заявили, що Трамп планує візит, сумніви щодо першої поїздки Трампа до Великобританії з’явилися після повідомлення про те, що президент боїться протестів там. Мер Лондона також закликав Трампа скасувати його поїздку.

«Я поїду до Лондона, так», – сказав Трамп журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей у суботу в Німеччині.

«Ми вирішимо це», – зазначив він щодо дати.

Минулого місяця у повідомленні стверджувалося, що Трамп заявив, що він не хоче відвідати Лондон, якщо там будуть масштабні протести проти нього. Білий Дім заперечив, що ця тема обговорювалася.

Телефонна розмова з Мей, у якій нібито була обговорена поїздка, відбулася після теракту в Лондоні на початку червня, в результаті якого загинуло сім осіб, а також критики лондонського мера Садіка Хана щодо поїздки Трампа.

«Я не думаю, що ми повинні розстеляти червону доріжку для президента США за умов, коли його політика йде проти всього, за що ми стоїмо», – сказав Хан.

«Королева подовжила запрошення для президента Трампа відвідати Об’єднане Королівство, і ці плани не змінилися», – заявив прес-секретар Терези Мей інформагентству Reuters у той час.

Тоді королева Єлизавета не згадала візиту Трампа в своїй промові до парламенту, що викликало здивування, оскільки вона згадувала про майбутній візит королівської пари з Іспанії.

Представник монархії повідомив BBC, що королева не згадувала про візит, оскільки дата не встановлена.

Трамп прокоментував поїздку під час зустрічі з Мей у рамках зустрічей «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

«Ми мали величезні переговори, – сказав він журналістам щодо Мей. – Немає жодної країни, яка могла б бути ближчою, ніж наші країни».

Трамп також заявив, що він і Мей «працюють над торгівельною угодою – дуже, дуже велика угода, дуже потужна угода», яку вони «зробили дуже, дуже швидко».

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