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Протистояння у Республіканській партії США: Трамп розкритикував лідера республіканців у Сенаті, після його заяв щодо імпічменту

На фото: тогочасний президент США Дональд Трамп під час відвідин заводу Honeywell International у штаті Аризона у травні 2020-го року

Екс-президент США Дональд Трамп піддав критиці лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла. Це свідчить про збільшення протистояння між двома найважливішими голосами в Республіканській партії.

«Мітч - похмурий, похмурий і неусмішливий політикан, і якщо республіканські сенатори залишаться з ним, вони більше не переможуть», - заявив Трамп на тлі завершення другого процесу імпічменту щодо колишнього президента.

Численні оглядачі, ЗМІ відзначають, що всередині Республіканської партії США точиться протистояння з приводу її майбутнього та ролі екс-президента Трампа. За даними нещодавнього опитування, 81% республіканців схвально оцінюють колишнього президента. За даними того ж опитування, Макконнелла позитивно оцінюють 33% республіканців.

"Республіканська партія не зможе знову отримати повагу, чи стати сильною, доки її очолюють такі політичні "лідери", як сенатор Мітч Макконнелл", - йдеться у заяві Трампа повний текст якої оприлюднило видання The Hill.

Трамп поклав на Макконнелла відповідальність за втрату Республіканською партією більшості у Сенаті США і приписав собі вирішальну роль у перемогах республіканців на виборах різного рівня. Екс-президент США також заявив, що шкоду, що у минулому підтримав Макконнелла на виборах до Сенату.

Позиції Трампа і Макконнелла розійшлися після президентських виборів 3-го листопада.

Трамп був роздратований тим, що Макконнелл визнав демократа Джо Байдена переможцем виборів.

Розрив між ними збільшився, коли в суботу Макконнелл заявив в Сенаті, що Трамп несе «практичну і моральну відповідальність» за штурм Капітолію 6 січня, який спричинив людські жертви.

"До пандемії, ми створили найбільшу економіку на кількість робочих місць в історії нашої країни, і так само наше економічне відновлення після ковіду було найкращим у світі. Ми зменшили податки та регуляторні норми, відновили військо, потурбувались про ветеранів, стали енергетично незалежними, побудували стіну та припинили масовий притік нелегалів у нашу країну, та ще багато іншого. . Тепер нелегали хлинули до країни, будівництво газогонів припиняється, податки зростають, і ми більше не будемо енергетично незалежними. Це великий момент для нашої країни, і ми не можемо згаяти його, дозволивши третьосотним "лідерам" диктувати наше мейбутнє!", - йдеться у заяві Трампа.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Макконнела брати приклад із лідера республіканців у Палаті представників (там за результатами виборів 2020-го року Республіканська партія розширила своє представництво - прим. ГА) Кевіна Маккарті, який займає дружню до Трампа позицію.

"Я би сказав сенатору Макконнеллу, що я знаю, що з Трампом буває важко, але він - найпопулярніша фігура у Республіканській партії. Без Дональда Трампа, наші шанси повернути собі більшість є нікчемними. Той, хто цього не помічає, навіть не намагається поглянути на ситуацію", - заявив Грем.

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