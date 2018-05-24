Президент Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином

У четвер президент Трамп скасував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. У листі на адресу Кім Чен Ина, президент Трамп заявив:

«…на основі великого роздратування і відкритої ворожості у вашій найновішій заяві, я вважаю, що не є відповідним, цим разом, мати давно заплановану зустріч», написав Трамп Кім Чен Ину в листі, який опублікував Білий дім.

Кілька днів тому Північна Корея погрозила скасуванням саміту після того, як американські офіційні особи закликали до того, щоб у відносинах з КНДР застовувати лівійський зразок, що передбачає повне ядерне роззброєння перед тим, які піти на деякі поступки. Проте Пхеньян закликав до поступового процесу, який пов’язував би поступки на ранньому етапі водночас із заходами поступової денуклеаризації.

У своєму листі президент Трамп написав:

«Світ, зокрема Північна Корея, втратили велику нагоду щодо досягнення тривалого миру, великого добробуту і багатства. Ця втрачена можливість є дійсно сумною хвилиною в історії», заявив президент Трамп.

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