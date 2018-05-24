Північна Корея закрила свій ядерний полігон у Пунгірі

Північна Корея закрила в четвер свій ядерний полігон в Пунгірі, щоб продемонструвати відданість ідеї денуклеаризиції перед планованим самітом КНДР-США.

Уряд Південної Кореї привітав односторонні поступки з боку КНДР, щоб допомогти в досягненні ширшої угоди із Сполученими Штатами про повне закінчення своєї ядерної програми в заміну на покладення краю економічним санкціям і гарантії безпеки.

«Ми надіємось, що це рішення стане нагодою для повної денуклеаризиції в майбутньому», заявив представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Хоча закриття ядерного комплексу є значним символічним жестом, есперти сповнені скептицизму, що це серйозно загальмує можливості уряду Кім Чен Ина проводити ядерні випробування в майбутньому.

Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань у підземному полігоні, який складається із щонайменше двох великомасшабних систем тунелів. Так вважає інтернет-сторінка 38 North, що спостерігає за ядерною діяльністю КНДР. Кожне з ядерних випробувань, проведених у тому місці, було сильніше від першого вибухового пристрою, який випробувано у 2006 році. Однак сила торішнього вибухового пристрою становила приблизно 250 кілотон (для порівняння, бомба, яку наприкінці Другої світової війни скинуто на Хіросіму, мала силу лише 16 кілотон).

ЗМІ Південної Кореї повідомили в четвер вранці про закриття полігону в Пунгірі. Ядерні експерти кажуть, що вони ще мусять вивчити супутникові знімки, щоб встановити ступінь закриття об’єкту.

Деякі критики висловлюють занепокоєння, що закриття полігону не становить незворотньої денуклеаризації, чого вимагають Сполучені Штати, і звертають увагу на те, що у 2007 році Північна Корея знешкодила свій ядерний реактор у Йонбйоні в рамках угоди про припинення ядерної програми в заміну на економічну допомогу, але рік пізніше відновила дію реактора.

Дивіться також: Росія перетворила Крим на «військову базу» - заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джаппар

​