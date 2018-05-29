У США відбудуться розмови на тему планованого саміту в Сінгапурі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що високопоставлений представник Північної Кореї відвідає Нью-Йорк для переговорів щодо планованої зустрічі Трампа з підером КНДР Кім Джон Ином.

Кілька годин раніше засоби масової інформації повідомили, що Кім Йон Чол, заступник голови правлячої партії КНДР і колишній начальник військової розвідки, перебував у пекінському аеропроту. Інформаційне агентство Йонгап заявило, що Кім планує в середу відлетіти до Нью-Йорка.

Минулого тижня Трамп надіслав листа Кім Чен Ину, кажучи, що запланований на 12 червня саміт не відбудеться, звинувачуючи у відповідальності «велику лють і відкриту ворожість» з боку північнокорейського лідера.

Проте переговори між обома країнами продовжуються, включно з розмовами в демілітаризованій зоні між обома корейськими державами.

«Ми створили чудову делегацію для розмов з Північною Кореєю. Зустрічі, які тепер відбуваються, стосуються саміту та інших справ, сказав Трамп у вівторок.

Заступник керівника апарату співробітників Білого дому Джо Геґін та інші представники адміністрації Трампа відбули в неділю до Сінгапуру, де має відбутися планований саміт.

Перед самітом американський президент також планує мати віч-на-віч розмови з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

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