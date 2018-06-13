На сторінці у Twitter Трамп заявив: Північна Корея уже не становить ядерної загрози

Це, як здається, відважне і сумнівне твердження після саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що не приніс конкретних гарантій і того, коли Пхеньян позбудеться ядерної зброї.

Президент Трамп, серед іншого, заявив:

«Уже немає ядерної загрози з боку Північної Кореї. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великі можливості на майбутнє».

Трамп і Кім повернулися до своїх країн, але сприйняття саміту дуже відмінне.

У Пхеньяні державні ЗМІ ознаменували про переможну зустріч з Трампом. В усіх газетах з’явилися знімки, як обидва керівники стоять на світовій арені. У США виникло багато запитань щодо того, чи Трамп не віддав надто багато за надто мало. Зустріч утвердила легітимність режиму Кіма, а Трамп відмовився від продовження військових навчань з Південною Кореєю, які вважалися необхідними для безпеки у східному районі Азії.

Висловлюється занепокоєння, зокрема в Токіо і Сеулі, в яких перебувають великі американські збройні сили, з приводу відмови припинити військових навчань Як пише Associated Press, навіть у Пентагоні та в Сеулі офіційні особи були заскочені результатами зустрічі.

«Сполучені Штати є нашим союзником, тому спільні навчання і далі необхідні для втримання відносин із США», заявив південнокорейський посадовець.

Державний секретар США Майк Помпео в середу вранці прибув на військову базу на південь від Сеула. Він матиме зустріч з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і міністром закордонних справ Японії Таро Коно. Звідти він відбуде до Пекіна, щоб ознайомити з результатами переговорів у Сінгапурі представнків китайського уряду.

Корейське центральне агентство новин заявило, що обидва лідери визнали важливість дотримуватися принципу одночасних заходів для досягнення миру, стабільності і денуклеаризації Корейського півострова. Президент Трамп, мовляв, висловив намір скасувати санкції «протягом періоду діалогу доброї волі» між обома країнами.

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