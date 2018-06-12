Трамп шокував Корейський півострів своєю заявою про припинення військових навчань

Президент США Дональд Трамп шокував Корейський півострів тим, що оголосив про припинення щорічних військових навчань між США та Південною Кореєю, зазначивши, що проведення таких навчань дуже дорого коштує.

У спілкуванні з журналістами після саміту з Кім Чен Ином, Трамп, фактично, підтримав точку зору Північної Кореї на ці військові навчання, назвавши їх «провокативними».

«Ми будемо згортати військові навчання, які коштують багато грошей», - наголосив Трамп, відповідаючи на запитання кореспондента «Голосу Америки» Ґрети Ван Састерен.

«По-перше, вони дуже провокативні ... і потрібні значні кошти на них і ми не хочемо це робити поки ми проводимо переговори, засновані на довірі», - додав президент США.

Спілкуючись з пресою, Трамп також назвав військові навчання «надзвичайно коштовними», вказавши, що Південна Корея недостатньо долучається до них і зазначив, що вони не будуть доцільними, адже США та Північна Корея проводять переговори про нові відносини.

У відповідь на запитання Састерен про те, чи залишиться контингент США на півострові, Трамп відповів: «Так. Вони залишаються. Ми це навіть не обговорювали».

В Південній Кореї розташовано 28 500 американських військових.

В своїй заяві, лідер Південної Кореї Мун Чже Ін наголосив, що саміт Трампа та Кіма відкриває нову еру миру та співпраці. В заяві не йшлось про коментарі Трампа стосовно навчань.

Служба президента в Сеулі повідомила Associated Press, що вони намагаються більш чітко зрозуміти точне значення коментарів Трампа та його наміри.

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