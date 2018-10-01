Меланія Трамп розпочала перший сольний міжнародний візит

Перша леді Меланія Трамп їде в понеділок у свою першу велику міжнародну подорож, в рамках якої вона відвідає чотири країни в Африці на найближчому тижні, пише видання The Hill.

Інформагентство Associated Press повідомило, що перша леді прибуде до Гани у вівторок, після чого поїде до Малаві, Кенії та Єгипту.

Трамп оголосила про свої плани щодо поїздки в Африку минулого тижня під час щорічної засідання Генеральної Асамблеї ООН. Вона назвала місця, які збирається відвідати, чотирма «красивими та дуже різними» африканськими країнами, які досягли «великого прогресу у подоланні деяких зі своїх найбільших викликів».

Очікується, що перша леді під час поїздки висвітлить багато тем своєї кампанії Be Best, в тому числі освіту, наркоманію, голод і цькування.

48-річна Трамп запустила ініціативу Be Best, спрямовану на протидію знущанню над дітьми, цього року.

Президент Трамп не супроводжуватиме першу леді під час подорожі до Африки.

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