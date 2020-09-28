Президент Трамп назвав «фальшивими» повідомлення NY Times, що він багато років не платив податки

Президент США Дональд Трамп назвав «повністю вигаданими» твердження американської газети New York Times про те, що він багато років не платив податків, заявляючи про втрати.

Часопис стверджує, що володіє документами про податки президента за понад 20 років.

Ті дані, пише New York Times, показують, що Трамп «упродовж 10 років з попередніх 15 не платив податків з прибутку, бо він декларував, що втрачав більше грошей, ніж заробляв».

Насправді я платив податки, і ви це побачите одразу, коли будуть мої податкові декларації...

Податкові декларації Дональда Трампа були однією з тем виборчої президентської кампанії 2016 року, коли він здобув перемогу над Гілларі Клінтон.

Трамп не оприлюднив свої декларації, стверджуючи, що не міг це зробити через фінансові перевірки його звітів податковою службою США.

New York Times стверджує, що у рік свого обрання та у 2017-му році, коли він вже був президентом, Дональд Трамп заплатив у вигляді федеральних податків на прибутки лише по $750 доларів.

На прес-конференції у Білому домі у неділю президент Трамп назвав ті повідомлення преси «фальшивими новинами».

«Насправді я платив податки, і ви це побачите одразу, коли будуть мої податкові декларації. Вони зараз під перевіркою і це триває довго», - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що податкова служба США ставиться до нього «дуже погано».

«New York Times намагається створити якусь новину… Вони роблять лише негативні новини», - заявив президент.

Джо Байден, кандидат від Демократичної партії, який змагається з Трампом за президентську посаду на виборах у листопаді, одразу не коментував повідомлень New York Times.

Але від виборчої команди Байдена поширюють зауваження, що багато пересічних американці платять набагато більше податків зі своїх прибутків, ніж 750 доларів, які, згідно з твердженнями New York Times, Трамп заплатив 2016 і 2017 року.

Американське агентство новин Associated Press вважає, що «інформація про податкові декларації ускладнює для Трампа його намагання подавати себе як кмітливого і патріотичного підприємця, бо натомість виявляє низку фінансових втрат і доходів з-за кордону, що може суперечити його президентським обов’язкам».

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