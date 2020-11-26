Трамп помилував колишнього радника Флінна, який визнав, що брехав про контакти з Росією

Президент Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки, Майкла Флінна, який був визнаний винним у межах спеціального розслідування підозр про вплив Росії на президентські вибори 2016 року і про зв’язки наближених до Трампа осіб з Росією.

Мені випала велика честь оголосити, що генерал Майкл Т. Флінн отримав повне помилування.

Майкл Флінн 2017 року визнав, що він брехав Федеральному бюро розслідувань, коли заперечував контакти з російським послом у США, але згодом намагався скасувати своє визнання.

В результаті розслідування на чолі зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером були висунуті кримінальні обвинувачення проти низки осіб і кілька були визнані винними і засуджені.

Але Дональд Трамп завжди заявляв, що так зване російське розслідування було політично вмотивованим і безпідставним.

«Мені випала велика честь оголосити, що генерал Майкл Т. Флінн отримав повне помилування. Поздоровляю @GenFlynn і його чудову сім’ю. Я знаю, що тепер у вас буде справді чудовий День подяки», - написав Трамп у Twitter.

Флінн став вже другим соратником Трампа, який отримав президентське помилування після визнання винними за результатами російського розслідування.

Трамп планує використати свої останні дні на посаді, щоб підривати верховенство закону.

Раніше Трамп пом'якшив покарання Роджеру Стоуну за кілька днів до того, як той мав почати термін ув’язнення.

Голова палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що «Трамп планує використати свої останні дні на посаді, щоб підривати верховенство закону».

«Помилування президентом Трампом Майкла Флінна, який двічі визнав себе винним у брехні ФБР про свої оборудки з іноземним супротивником, це прояв тяжкої корупції і безсоромного зловживання владою», - сказала Пелосі у спеціальній заяві.

Майк Флінн відповів на оголошення президента про його помилування закодованим дописом у Twitter з номером вірша 1:19 з біблійної Книги пророка Єремії і з зображенням американського прапора.

Той вірш лунає так: «Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, - слово Господнє, - щоб тебе врятувати».

Генерал Майкл Флінн, колишній керівник Служби військової розвідки, був активним агітатором за Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року.

Після обрання Трамп назвав його своїм радником з національної безпеки, хоча президент Барак Обама висловлював застереження щодо дій Флінна на посаді корівника розвідслужбою.

Згодом стало відомо, що в грудні 2016 року Майкл Флінн таємно спілкувався з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кісляком і закликав Москву не відповідати на запроваджені перед відходом адміністрації Обами санкції у відповідь на намагання Росії втручатися в американські вибори.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що готовий до налагодження тісних зв’язків з президентом Рсії Володимиром Путіним.

Хоча Дональд Трамп усунув Майкла Флінна з посади, коли виявилося, що він приховував своє спілкування з російським послом і брехав про це, президент також за словами тогочасного директора ФБР Джеймса Комі пропонував припинити розслідування щодо Флінна.

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