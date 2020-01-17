Трамп назвав заяви Парнаса "черговим обманом"

Президент США Дональд Трамп та члени його адміністрації спростовують заяви колишнього бізнес-партнера персонального юриста президента США Льва Парнаса про те, що Трамп знав, що на Україну чинився тиск з вимогою розпочати розслідування політичного опонента президента США, яке могло підвищити шанси Трампа на переобрання, пише "Голос Америки".

"Черговим обманом" назвав Трамп заяви Парнаса, в коментарі для преси у четвер.

"Можливо, він хоче отримати угоду для себе", - додав він.

Раніше прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що Парнас – "особа, звільнена під заставу за федеральні злочини і намагається зменшити свій можливий строк ув'язнення".

Раніше президент Трамп заявляв, що не був добре знайомий з Парнасом, на що бізнесмен заявив, що оприлюднюватиме спільне фото Трампа та Парнаса після кожної заяви.

Парнас також заявив, що віце-президент США Майк Пенс знав про тиск, а міністр юстиції США Білл Барр "фактично був у команді" і "повинен був усе знати".

Пенс назвав повністю неправдивим твердження Парнаса, що він знав про тиск на Зеленського а також заперечив своє знайомство з ним. Речниця Міністерства юстиції США також відкинула звинувачення проти голови відомства назвавши заяви Парнаса "неправдивими на 100 відсотків".

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