Політичні обставини затягування з державним візитом президента Трампа до Британії

Нові сумніви лунають щодо планованого державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії після того, як королева Єлизавета Друга не згадала про американського керівника у промові з програмою діяльності уряду.

Затягування з приїздом називають ознакою несприятливих політичних обставин державного візиту та наслідком негативних оцінок деяких дій та намірів президента США.

Візит буде, повірте мені. Формально ви не можете оголошувати дату державного візиту президента у промові королеви поки ми її не узгодили.

Церемоніальна промова британського монарха у парламенті зазвичай згадує очікувані упродовж року державні візити, і у середу королева оголосила, що наступного місяця вітатиме короля та королеву Іспанії.

Візит президента Трампа не був згаданий, хоча прем’єр-міністр Тереза Мей від імені королеви запросила президента США, відвідуючи його у Вашингтоні ще у січні, одразу після того як Трамп обійняв посаду.

Представники прем’єр-міністра відповідають, що візит не був згаданий через те, що дата ще не визначена.

Речник Білого дому Шон Спайсер в останній заяві з цього приводу сказав: “Її величність запросила президента. Він прийняв запрошення. Ми очікуємо на визначення дати поїздки”.

Хоча дата державного візиту ніколи не була названа, британські ЗМІ передбачали, що американський керівник приїде у жовтні.

Раніше з’являлися повідомлення, що Дональд Трамп не бажав приїздити через можливі акції протесту проти нього. Лондон також не бажав би, щоб несприятливі обставини візиту негативно вплинули на двосторонні відносини країн.

У британських колах Терезу Мей критикували, називаючи запрошення поспішним.

Побоювання щодо несприятливих умов для візиту посилилися після того, як президент Дональд Трамп кілька тижнів тому у дописах на Twitter вступив у відверту сварку з мером Лондона Садіком Ханом, критикуючи дії міського голови після терористичного нападу на Лондонському мосту.

Але з-поміж причин можливого відкладення державного візиту президента Трампа до Лондона називають також внутрішні політичні обставини у Великій Британії.

У той час як представники опозиційних партій вислювлювали категоричну незгоду з багатьма аспектами політики американського президента, лідер урядової Консервативної партії Тереза Мей опинилася у більш непевному становищі після невдалих позачергових виборів.

Мей веде переговори про формування нового уряду за підтримки невеликої Демократичної ольстерської партії, бо кількість її депутатів у парламенті недостатня для схвалення рішень.

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