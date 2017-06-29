Президент Трамп збирається на парад у Париж, де згодні не з усіма аспектими його політики

Президент США Дональд Трамп погодився на запрошення новообраного французького президента Еммануеля Макрона відвідати Париж 14 липня для святкування Дня Бастилії.

Цей день у Франції, який є головним національним святом, відзначає ключову подію під час Французької революції 1789 року - штурм паризької в’язниці.

Участь у бучних церемоніях у Франції буде одним з кроків на противагу тим, хто каже, що політика президента Трампа непопулярна у світі.

Оприлюднене нещодавно дослідження базованої у США соціологічної організації Pew Research Center виявило, що діяльність Дональда Трампа негативно впливає на те, як у світі відносяться до Сполучених Штатів.

Детальніше: Трамп і США - погляди у різних країнах.

У Європі на політику президента Трампа дивляться найкритичніше, і у Франції зокрема лише 14% опитаних висловлювали упевненість у тому, що теперішній керівник США діятиме правильно у міжнародних справах; у порівнянні з 84%, які були схвалювали дії президента Обами.

Еммануель Макрон відверто критикував Дональда Трампа за рішення припинити участь США у Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

На противагу гаслу американського президента “Повернімо Америці велич!” Макрон закликав: “Повернімо велич нашій планеті!”.

Небажання провокувати акції протесту у Лондоні називають однією з причин затягування з визначенням дати для вже запланованого державного візиту Трампа до Великої Британії на запрошення королеви Єлизавети Другої.

Детальніше: Суперечки довкола державного візитом президента Трампа до Британії

Відвідання Парижа буде першим візитом Дональда Трампа до Франції відтоді, як він став президентом.

Американський керівник спостерігатиме за військовим парадом, у якому на відзнаку 100-річчя залучення США до Першої світової війни американські військові маршируватимуть на Єлисейських полях разом з французькими.

Президент Макрон виявляє себе вправним політиком, який попри тенденцію французького політикуму до конкурентності зі США, заявляє про готовність співпрацювати з президентом Трампом щодо таких ключових міжнародних питань як війна в Сирії та боротьба з тероризмом.

“Я не згоден з деякими його рішеннями, насамперед стосовно кліматичної проблеми. Але я сподіваюся, що ми знайдемо спосіб повернути США до Паризької кліматичної угоди. Тут я простягаю руку Дональду Трампу, і сподіваюся, що він змінить погляди. Бо усе пов’язане. Неможливо ефективно боротися з тероризмом і не залучатися до клімату”, - сказав Еммануель Макрон цього цього місяця в інтерв’ю низці провідних європейських часописів.

Минулого року святкування Дня Бастилії стало ціллю кривавого терористичного нападу у Ніцці на півдні Франції, де вантажна автомашина проїхала через натовп людей, які спостерігали за святковими феєрверками. 86 людей у той день загинули.

Дивіться також: Як змінюється позиція та роль Франції у Нормандському форматі

​