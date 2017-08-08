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Трамп: Подальші погрози КНДР США зустрінуть "вогнем та гнівом, яких цей світ ще не бачив"

"Північній Кореї краще більше не погрожувати США. Їх зустрінуть вогнем та гнівом, яких світ ще не бачив. Він (голова КНДР Кім Чен Ин - прим. ГА) поводиться дуже загрозливо, виходячи за нормальні рамки. І, як я вже сказав, їх зустрінуть вогнем, гнівом та щиро кажучи силою, яких цей світ ще раніше не бачив", - заявив президент США Дональд Трамп у вівторок.

Заява прозвучала у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі , де президент США перебуває на відпочинку, перед початком брифінгу присвяченего темі опіоїдної епідемії у США.

Американські ЗМІ повідомляють, з посиланням на джерела в американській військовій розвідці, що КНДР успішно мініатюризувала ядерні заряди і здатна споряджати ними міжконтинентальні балістичні ракети.

Раніше КНДР провела випробування МКБР, які за підрахунками американських військових, здатні будуть досягнути континентальної території США.

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