Про це Президент США заявив на пресконференції у Білому домі.

Він відповів на запитання журналіста про те, чи підтримує він тиск на канцлера Німеччини Ангелу Меркель з метою скасувати проєкт газогону “Північний потік-2” після отруєння Олексія Навального.

“Так, я підтримував це весь час. Я був першим, хто підняв це питання. Ви раніше й не чули про “Північний потік-2”. Коли я прийшов, я запитав: “Чекайте хвилинку, ми захищаємо Німеччину від Росії. Але Німеччина платить Росії мільярди доларів за енергію. І у підсумку 60-70% їхніх енергоресурсів буде надходити з Росії. І я казав про це роками, і ніхто не хотів говорити про це. Це одна із багатьох речей разом із санкціями й тим, що ми робили для України. Я підняв це питання давно. Росія зовсім не щаслива, що я підняв це питання”.

Президент Трамп додав, що не впевнений, чи Німеччина може дозволити собі скасувати будівництво газопроводу. Німеччина перебуває у слабкій позиції, з точки зору енергетики. Країна закриває свої вугільні та атомні електростанції і опинилася у дуже скрутній позиції, - сказав президент США.

Також Дональд Трамп наголосив, що його попередник Барак Обама надсилав Україні ковдри та подушки, тоді як за його урядування Америка надіслала Україні протитанкові ракети (Джавеліни). А також, що саме завдяки йому НАТО отримує додаткових 130-400 мільярдів доларів в рік, тож Альянс може посилити захист Європи від Росії.

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