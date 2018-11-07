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Трамп назвав вибори "Величезною перемогою ", а себе "чарівним"

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу "Величезною перемогою" і закликав повертатись до роботи задля досягнення результатів.

"Я отримав так багато привітань, з нашою Величезною перемогою напередодні, включаючи від інших країн (друзів), які вичікували і сподівались, з торговельних угод. Зараз ми можемо знову повертатись до роботи і досягати результатів!" – наголосив він у Twitter.

Президент США також відреагував на схвальні відгуки і процитував економіста консервативних поглядів Бена Стейна, який назвав Трампа "чарівни"в новинах Fox Business Network.

"Лише п'ять разів протягом останніх 105 років, діючий президент вигравав місця в Сенаті на проміжних виборах, - сказав Стейн. – пан Трамп має цю чарівність. У цього хлопця магія йде з вух. Вражає як він отримує голоси і проводить кампанії. Республіканці неймовірно щасливі, що мають його і мене вражає те, як добре він впорався".

Стейн також відзначив, що хоча, Демократи отримали Палату представників, їх перемога є "дуже, дуже вузькою". "Це все чарівність Трампа", - переконаний економіст.

Трамп у свєму Twitter навів цю цитату Стейна.

Під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах, Трамп відвідав 8 штатів і виступив 11 разів. Його зусилля були ефективними, адже республіканці виграли висококонкурентні перегони в Індіані, Міссурі, Флориді, Північній Дакоті та Техасі, повідомляє The Washington Post.

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Як Дональд Трамп використав караван мігрантів із Гондурасу, щоб активізувати виборців. Відео
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Як Дональд Трамп використав караван мігрантів із Гондурасу, щоб активізувати виборців. Відео

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