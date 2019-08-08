Експерти у США назвали переваги Зеленського перед Путіним

Прагнення президента України Володимира Зеленського знайти прямий контакт із Путіним, його заклик до проведення засідання у Нормандському форматі здебільшого позитивно оцінили американські експерти, яких опитали кореспонденти "Голосу Америки". При цьому, оглядачі попереджають про загрози перед президентом, який не має багато досвіду в політиці.

Нормандський формат переговорів потребує перезавантаження, головно через необхідність поміняти склад українських переговорників. У цьому переконаний директор програм з питань Європи та Євразії Центру Міжнародного приватного підприємництва США Ерік Гонц.

Важливо, щоб через його бажання знайти дипломатичне рішення, він не поступився життєво важливими інтересами країни

"Раніше там була дивна група людей з Медведчуком, який займався човниковою дипломатією. Після виборів здавалось, що Медведчук намагався показати себе корисним новій президентській адміністрації. І на мою думку, з боку Зеленського було правильно відсунути Медведчука вбік і шукати можливості більш прямого контакту з російським урядом", - зазначив Ерік Гонц.

Схвально про перезавантаження нормандського формату відгукується і колишній посол США в Україні Джон Гербст. Між тим, він застерігає: переговори потрібні, та не ціною українських інтересів.

Оглядачі дуже хочуть побачити, як нинішній президент України скористається своєю практично абсолютною владою

"Для Зеленського добре показати прагнення спробувати знайти рішення шляхом переговорів. Але, важливо, щоб через його бажання знайти дипломатичне рішення, він не поступився життєво важливими інтересами країни", - додав Гербст.

Основним недоліком Зеленського є брак у нього досвіду, чим можуть скористатися його опоненти. Експерт Фонду Спадщина Алексис Марачек рекомендує українському главі держави добре підготуватись перед тим, як сідати за круглий стіл із Францією, Німеччиною та Росією.

"Перш ніж їхати на зустріч у нормандському форматі, Зеленський має розуміти геополітичну ситуацію: інтереси Німеччини у Росії, зокрема газопровід Нордстрім-2, всі ці різні питання. Йому треба багато що вивчити, щоб бути в курсі контексту за тим круглим столом”, - заявила "Голосу Америки" Алексис Марачек.

Зеленський має велику підтримку щодо жорсткішої позиції відносно Росії, тоді як Путін не має підтримки щодо жорсткої позиції відносно України

Перевагою українського президента в переговорах можуть стати його молодість, бажання вчитися та значна підтримка українського народу.

Джон Гербст додає: "Зеленський має велику підтримку щодо жорсткішої позиції відносно Росії, тоді як Путін не має підтримки щодо жорсткої позиції відносно України. в Москві є впливові люди, які це розуміють, але Путін особисто досі сподівається, що може силою переконати Україну поступитись своїм суверенітетом. Думаю, Зеленський не дозволить цьому статись".

Ерік Гонц позитивно оцінює намір офісу українського президента зосереджувати увагу на тому, що вони можуть контролювати. Тоді як Росію він контролювати не може.

Президент Зеленський правильно зрозумів, що він не контролює російський уряд

"Минулого місяця я розмовляв із командою Зеленського і почув, що вони будуть концентруватись в першу чергу на тому, що відбувається на підконтрольній Україні території", - розповів Гонц.

"Щоб інфраструктура працювала, щоб люди мали роботу, щоб якомога більше працювало те, на що вони можуть впливати. А справа з Росією – це наступний крок. Президент Зеленський правильно зрозумів, що він не контролює російський уряд. Він де факто і де юре не має контролю над територіями, де перебувають сепаратисти, яких підтримує Росія", - говорить експерт.

Більшість опитаних експертів вважають, що поки рано порівнювати президентів Зеленського і Порошенка. Обидва вони прийшли до влади у різний для країни час, а також Порошенко не мав більшості у парламенті, яку отримав Зеленський. І оглядачі дуже хочуть побачити, як цією практично абсолютною владою скористається нинішній президент України.

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