Викривач зробив вірно – очільник розвідки США про скандал навколо дзвінка Трампа та Зеленського

"Гадаю викривач зробив правильно". Так прокоментував в.о. голови американської національної розвідки Джозеф Магуайр дії представника розвідки США, який поскаржився на можливі неналежні дії адміністрації Трампа по відношенню до України.

У своєму виступі перед конгресменами США в четвер Магуайр підтвердив, що автор скарги виконав всі необхідні умови для подання такого виду інформації, що забезпечує її захист передбачений для скарг викривачів корупції.

Магуайр наголосив, що скарга "заслуговує на довіру" і є "важливою", хоча і зазначив, що слідство стосовно справедливості суті скарги не було проведено.

Така оцінка дій викривача, скарга якого дала початок скандалу, що спричинив до закликів низки американських політиків оголосити президенту імпічмент, відрізняється від оцінок, раніше озвучених президентом США Дональдом Трампом в яких він припускає, що скарга викривача є частиною міжпартійної боротьби.

Магуайр назвав справу "унікальною та безпрецедентною", через високий рівень тих, про кого йдеться у справі.

"Всі інші випадки, які поставали раніше перед цим комітетом, або комітетом Сенату ... стосувались членів розвідспільноти, які, насправді, працювали в організаціях підзвітних Директору національної розвідки. Ця скарга відрізняється, бо стосується особи, яка не є в розвідспільноті і щодо якої Директор з національної розвідки не має повноважень. Тому, це відрізняється від скарг, про які мені відомо", - заявив посадовець.

Очільник національної розвідки США також назвав "безпрецедентно" відкритим рішення адміністрації Трампа оприлюднити виклад розмови президента з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня. Це може негативно вплинути на подальші розмови з іноземними лідерами, зауважив він.

"Гадаю, що в майбутньому лідери у спілкуванні з нашим головою держави, можуть бути обережнішими в тому, що вони говорять і обмежити спілкування з президентом, через оприлюднення", - заявив посадовець.

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