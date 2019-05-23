Екс-держсекретар США заявив, що Трамп був гірше підготований до зустрічі в Німеччині, ніж Путін - ЗМІ

Президент Росії Путін був краще підготований до зустрічі в Німеччині, ніж президент США Трамп, заявив екс-держсекретар США Рекс Тіллерсон виступаючи на закритих слуханнях Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на дані поінформованих джерел.

Тіллерсон впродовж майже семи годин свідчив в Конгресі за зачиненими дверима у вівторок.

Адміністрація Трампа прагнула налагодити гарні стосунки з Кремлем і тому представники адміністрації уникали протистояння з Росією стосовно втручання Росії до виборів США, заявив Тіллерсон, за інформацією співробітника Комітету. Все ж питання втручання Росії до виборів США піднімалось. "Тіллерсон чітко відзначив, що питання втручання Росії до виборів 2016 року піднімалось на найвищих рівнях з Володимиром Путіним та російським урядом", - повідомив ЗМІ співробітник Комітету від Республіканської партії.

Колишній високопосадовець також розкритикував зовнішньополітичні зусилля зятя так радника Трампа Джареда Кушнера за недостатню узгодженість з Державним департаментом. Коментуючи інформацію про заяву Тіллерсона, посадовець адміністрації США заявив The Washington Post: "Джаред, Білий дім та Національна рада безпеки координували з Державним департаментом. Проблема в тому, що Рекс Тіллерсон не знав, як координувати з Державним департаментом".

Трамп заперечив недостатню підготовку. Заявивши, що "був досконало підготований до зустрічі з Путіним. Ми добре провели зустріч", повідомляє видання.

Дональд Трамп також розкритикував Рекса Тіллерсона у дописі у Twitter.

"Рекс Тіллерсон, особа "дурна, як камінь" і повністю непідготовлена і не готова бути державним секретарем, вигадав історію (його звільнено), що Владімір Путін краще підготувався за мене на зустрічі в Гамбурзі. Я не думаю, що Путін би погодився. Дивіться, як ведеться США!" - написав президент.

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