Дональд Трамп назвав Путіна, Росію та Іран відповідальними за застосування хімічної зброї в Сирії

Президент США Дональд Трамп засудив хімічну атаку в Сирії, звинувативши президента Росії Володимира Путіна і Іран в підтримці «звіра Асада». Трамп заявив, що Асад повинен дорого заплатити за «божевільну» хімічну атаку, яка призвела до численних жертв, серед яких жінки і діти.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter:

«Багато загиблих, включаючи жінок і дітей стали жертвами хімічної атаки в Сирії. Район, де сталася ця злодіяння, блокований і оточений сирійською армією, що робить його недоступним для свідків з інших країн. Президент Путін, Росія і Іран несуть відповідальність за підтримку звіра Асада...», – мовиться у повідомленні президента США.

У неділю в Сирії назвали нові дані про число жертв хімічних атак проти утримуваної повстанцями частини регіону Східна Гута на околиці столиці Дамаска, що були здійснені напередодні, 7 квітня.

За різними повідомленнями, на цей час ідеться про десятки загиблих – від 40 до 70. Такі цифри називає сирійська організація цивільної оборони, відома як «Білі шоломи». У загиблих – ознаки застосування хімічної зброї: розширені зіниці і піна з рота.

Кількість потерпілих унаслідок хімічного нападу в місті Дума – сотні.

У США ще 7 квітня, відразу після хімічної атаки, заявили, що Вашингтон уважно стежить за дуже тривожними повідомленнями про можливий новий жахливий випадок застосування хімічної зброї урядовими силами Сирії. Як мовилося в заяві Державного департаменту США, врешті головну відповідальність за це несе Росія, яка надає рішучу підтримку владі Сирії. «Історія застосування режимом хімічної зброї проти власного народу не викликає сумнівів», – додали в Держдепартаменті.

Влада Сирії і її союзник Росія називають ці повідомлення сфабрикованими.

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