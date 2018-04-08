У США стали відомі деталі пожежі з жертвами у «Вежі Трампа» у Нью-Йорку

У США 7 квітня повідомили про пожежу, що сталася у хмарочосі «Вежа Трампа» (Trump Tower) у Нью-Йорку і призвела до людських жертв.

За повідомленнями, внаслідок пожежі загинув 67-річний чоловік, мешканець квартири в цій будівлі на її 50-му поверсі, де спалахнула пожежа.

Також легко потерпіли четверо пожежників.

Президент США Дональд Трамп, що є власником хмарочоса, заявив у твітері, що пожежа була дуже обмежена, і похвалив пожежників.

У цій будівлі міститься офіс Трампа як підприємця, там же є й його власне помешкання. Але, відколи Трамп став президентом США в січні 2017 року, він рідко буває у Нью-Йорку.

За повідомленнями рятувальних служб, членів родини Трампа не було в будинку під час пожежі, сам він теж у той час був у Вашингтоні.

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