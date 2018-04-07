На кордоні із сектором Газа ізраїльські солдати застрелили щонайменше 9 палестинців

Дев’ятеро палестинців, у цьому числі й журналіст, загинули від пострілів ізраїльських солдатів на кордоні із сектором Газа. Про це повідомили представники місцевих органів охорони здоров’я.

Ясір Муртага, фотограф із базованого у Газі агентства новин Ain Media, був уражений під час сутичок у п’ятницю, незважаючи на те, що він мав на собі жилет з позначенням, що він працівник ЗМІ.

Ізраїльська армія відмовилась коментувати інцидент, кажучи лише, що вивчає події.

Крім дев’ятьох убитих, один із них 16-річний підліток, ізраїльскі солдати завдали кульові поранення 491 особі, як повідомили медичні кола.

У п’ятницю ізраїльські солдати застосували сльозогінний газ, гумові і бойові кулі, щоб запобігти прориву кордону, біля якого. Палестинські демонстранти підпалювали автомобільні шини.

Представники ізраїльських збройних сил заявили, що протестувальники кинули кілька вибухових пристроїв і запалювальних бомб та заявили, що деякі з палестинців намагалися пересікти кордон.

Палестинські протестувальники встановили табір з шатер за кількасот метрів від паркану на кордоні, який відокремлює сектор Газа від Ізраїлю. Групи молоді підходили до паркану, жбурляли каміння і підпалювали автомобільні шини, ризикуючи, що їх обстріляють солдати.

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман назвав протести провокацією і попередив, що кожний, хто підходить до паркану на кордоні, ризикує життям.

За підрахункам ізраїльської армії, в п’ятницю на кордоні з Газою було приблизно 20 тисяч протестувальників, тобто більше, ніж останніми днями, але менше, ніж першого дня протестів 30 березня, коли зібралося приблизно 30 тисяч людей. Того дня ізраїльські військові застрелили 17 палестинців.

Європейський Союз і правозахисні організації твердять, що постріли в сторону неозброєних протестувальників – це надмірне використання сили, тоді як Ізраїль відкидає вимоги щодо проведення слідства в цій справі.

Ісламське екстремістське угруповання, яке керує Газою, твердить, що протест скерований проти блокади сектора і для підкреслення права палестинських біженців повернутися до своїх домів, яких їх позбавлено в часі створення ізраїльської держави 70 років тому.

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