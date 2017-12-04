Трамп заявив, що він не блокував слідства в справі усунутого радника з питань нацбезпеки

У ряді твітів у неділю вранці президент Дональд Трамп піддав нападкам Федеральне бюро розслідувань і заявив, що він ніколи не просив колишнього директора бюро Джеймса Комі припинити розслідування щодо тодішнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна в справі його контактів з послом Росії у Вашингтоні.

Репутація ФБР «розбита вщент – найгірша в історії», але адміністрація Трампа «відновить її велич», заявив президент у «Твіттері».

В окремому твіті про заяву Комі, яку він дав у свідченні перед Конгресом, що президент просив його припинити розслідування Флінна, Трамп заявив: «Ще одна фейкова новина, яка стосується брехні Комі».

Комі також використав Twitter, щоб подати цитату зі свого свідчення, яке він дав у червні.

«Я хочу, щоб американський народ знав правду: ФБР – відверте. ФБР – сильне. І ФБР є і завжди буде незалежне», написав Комі.

Високопоставлені службовці Міністерства юстиції також захищали ФБР після коментарів Трампа в неділю.

«Ви знайдете чесність і відкритість у штаб-квартирі ФБР, але не за адресою 1600 Penn Ave (адреса Білого дому), заявив колиній міністр юстиції Ерік Голдер.

А колишня заступниця мінінстра юстиції Саллі Єйтс додала, що єдиним, що розбите вщент, так це пошанування Трампом верховенства права, та що «чоловіки і жінки Федерального бюро розслідувань заслуговують на краще».

Трамп написав ці твіти через два дні після того, як Майкл Флінн визнав себе винним у тому, що він брехав агентам ФБР про свої розмови з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком за кілька тижнів до того, як він у січні зайняв президентську посаду.

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