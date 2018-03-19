Білий дім заперечує намір президента Трампа звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера

Високопоставлений юрист Білого дому Тай Кобб заявив, що президент Трамп не бере до уваги можливості звільнення з посади спеціального прокурора Роберта Мюллера після того, як у неділю президент у ряді твітів звинуватив його в політичній упередженості.

«У відповідь на здогади ЗМІ і пов’язані запитання на адресу адміністрації, Білий дім знову підтверджує, що президент не бере до уваги або не обговорює можливості звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера, заявив Кобб.

Трамп звинуватив Мюллера в політичній упередженості у слідстві щодо зв’язків кампанії Трампа з Росією під час виборів 2016 року і того, чи президент перешкоджав у намаганні придушити розслідування.

Проте Трамп не звернув уваги принаймні на те, що Мюллер був зареєстрованим республіканським виборцем і назагал у Вашингтоні його вважають неполітичним прокурором, та що ведене ним розслідування кампанії Трампа має підтримку як демократів, так і провідних республіканців, які в неділю у програмах телебачення висловили підтримку того, як Мюллер веде слідство.

В суботу особистий адвокат Трампа Джон Дауд натякнув, щоб заступник міністра юстиції Род Розенстін, який спостерігає роботу спеціального прокурора, «поклав край» слідству Мюллера. Це викликало здогади в засобах масової інформації про можливий наступний крок Трампа, що стосується розслідування.

Дивіться також: День виборів у Росії: порушення, настрої, перші дані екзит-полів – подробиці від кореспондента у Москві