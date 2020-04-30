Трамп каже, що Китай бажає його поразки на виборах

Президент США Дональд Трамп сказав, що на його думку поведінка Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу підтверджує готовність Пекіна “зробити усе можливе”, щоб він програв на президентських виборах у листопаді.

В інтерв’ю агентству Reuters у середу в Білому домі Трамп гостро критикував Китай і заявив, що розглядає різні варіанти наслідків для Пекіна через коронавірус.

Китай зробить усе можливе, щоб я програв ці перегони.

Трамп покладає на Китай відповідальність за пандемію, від якої у США померли вже принаймні 60 тисяч людей.

Оскільки економічні наслідки Ковід-19 штовхнули американську економіку до рецесії і різко збільшили число безробітних, це може вплинути шанси переобрання Трампа на другий чотирирічний термін.

Опоненти звинувачують Трампа у тому, що на початку пандемії він недостатньо серйозно сприймав загрозу і діяв недостатньо швидко.

Але американський президент стверджує, що проблемою було приховування Китаєм інформації про новий коронавірус.

У відповідь на питання, чи розглядає він можливість запровадження додаткових мит, чи навіть відмови від боргів, Трамп не сказав нічого конкретного, заявивши: “Ми можемо зробити багато чого”.

“Китай зробить усе можливе, щоб я програв ці перегони”, - сказав Трамп і висловив думку, що Пекін хотів би перемоги його суперника від Демократичної партії, Джо Байдена, щоб позбутися тиску з боку Трампа у питаннях торгівлі тощо.

“Вони постійно використовують інформаційні засоби, щоб подавати все так, ніби вони - невинна сторона”, - сказав Трамп про китайських посадовців.

“Я не вірю в опитування”

Далі в інтерв’ю Трамп сказав, що не вірить результатам опитувань, які вказують на більшу готовність американців голосувати за кандидатуру Байдена на президентських виборах.

Він сказав, що не вважає, що виборці голосуватимуть відповідно до оцінки його дій в умовах епідемії коронавірусу і додав, що здивований популярністю колишнього віце-президента.

“Я не вірю опитуванням, - сказав Трамп, - Я вважаю, що в цій країні люди розумні, і я не думаю, що вони оберуть чоловіка, який некомпетентний”.

Він сказав, що торговельна угода, про яку він домовився з китайським керівником Сі Цзіньпіном, зазнала негативних наслідків через економічні проблеми, викликані пандемією.

Чільний представник адміністрації Трампа, який побажав, щоб його не називали, сказав, що неформальне “перемир’я” у словесних перепалках між керівниками США і Китаю, яке фактично було досягнене у телефонній розмові у березні, виглядає розірваним.

Два керівники раніше обіцяли, що їхні уряди будуть робити усе можливе для співпраці у стримування коронавірусу, але останніми днями Вашингтон і Пекін обмінювалися щораз гострішими закидами стосовно походження вірусу і відповідальності за Ковід-19.

При цьому Трамп і його чільні представники, навіть критикуючи Китай, не дозволяли собі прямо критикувати Сі Цзіньпіна, якого президент США неодноразово називав другом.

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