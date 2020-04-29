Ведучий каналу CNN Джейк Теппер повідомив у соціальній мережі Twitter, що кількість померлих від коронавірусу у США перевищила 60 000 осіб. При цьому журналіст не назвав джерело даних. Між тим Університет Джонса Хопкінса на момент написання матеріалу повідомляє про 60 207 смертей від коронавірусу у Сполучених Штатах Америки.

Теперр звертає увагу, за раніше озвученими прогнозами США не повинні були сягнути позначки у 60 000 померлих до серпня.

За даними Університету Джонса Хопкінса, у США на коронавірус захворіли понад мільйон осіб.

Між тим видання The New York Times напередодні відзначило, що дані Центру по контролю за захворюваннями США вказують, що смертність від коронавірусу у країні може бути значно вищою за офіційні цифри.

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