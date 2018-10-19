Трамп каже, що журналіст Хашоггі очевидно мертвий і застерігає про суворі наслідки

Президент Дональд Трамп жорстко висловився стосовно долі саудівського журналіста Джамала Хашоггі, застерігши про “дуже суворі” наслідки, якщо його вбили за наказом посадовців.

Я не чув плівок. Я не бачив тексту аудіозаписів.

Відповідаючи на запитання репортерів, президент США сказав, що зараз “напевно виглядає”, що журналіст мертвий і що це “дуже сумно”.

Кореспондент “Голосу Америки” у Білому домі повідомляє, що адміністрація Трампа готова дати Саудівській Аравії ще кілька днів, щоб завершити розслідування звинувачень Туреччини, згідно з якими журналіста вбили в будівлі саудівського консульства у Стамбулі агенти, надіслані з Ріяду.

Державний секретар Майк Помпео звітував перед президентом про результати його поїздки цього тижня до Саудівської Аравії і Туреччини.

Помпео в Туреччині, де газета цитує звукозапис убивства журналіста Хашоггі

Джамал Хашоггі жив у США в штаті Вірджинія, виїхавши з Саудівської Аравії через розбіжності з владою, та писав у газеті The Washington Post, критикуючи представників саудівської королівської родини.

2 жовтня він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб владнати документи для одруження і зник.

Саудівські керівники досі наполягали, що не знають, що з ним сталося.

Майк Помпео у четвер рішуче заперечив, що він отримав від турецької сторони аудіозапис, на якому буцімто зафіксовано катування й убивство Хашоггі.

“Я не чув плівок. Я не бачив тексту аудіозаписів”, - сказав держсекретар.

Помпео переповів, що він сказав королю Салману та фактичному керівникові країни коронному принцу Мохаммеду бін Салману, що США сприймають долю Хашоггі “дуже серйозно”, але також наголосив на стратегічному характері відносин двох країн упродовж десятиліть.

Тим часом міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що відмовляється від поїздки до Саудівської Аравії, де він мав наступного тижня брати участь у міжнародній інвестиційній конференції.

Так конференція мала продемонструвати намагання коронного принца диверсифікувати саудівську економіку, щоб зменшити залежність країни від експорту нафти.

Від участі в конференції демонстративно відмовилися кілька чільних представників великих західних компаній та ЗМІ.

В Туреччині повідомляють, що поліція після обстеження усередині будівлі у межах спільного розслідування, розширила свої розшуки і шукає останків журналіста в околицях Стамбула та в інших місцевостях.

Репортери в Туреччині кажуть, що турецькі офіційні представники не дають прес-конференцій, а натомість передають інформацію анонімно.

Агенція Reuters цитує неназваного турецького представника про пошуки останків у лісі біля міста Ялова, що за 90 кілометрів на південь від Стамбула.

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