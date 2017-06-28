В CNN полетіли голови через неперевірену статтю про Росію

CNN змінило вимоги до репортажів про Росію, посиливши процедуру внутрішнього затвердження Інтернет-статей перед публікацією, повідомляє NYPost. Мережа ввела такі заходи після того, як мусила відкликати репортаж від 22 червня про зв’язки команди Трампа з Росією.

«22 червня CNN.com опублікувало репортаж, який пов’язував Ентоні Скарамуччі з розслідуванням діяльності Russian Direct Investment Fund. Репортаж не відповідав редакторським стандартам. CNN вибачається перед паном Скарамуччі», - йдеться в офіційній заяві CNN.

«CNN зробили правильно. Висококласний хід. Вибачення прийнято. Всі роблять помилки. Лишаю це посаду», - написав у Twitter Скарамуччі, який є бізнесменом з оцінюваними статками в 1,5 млрд доларів, а також відомим прихильником Трампа.

Скарамуччі отримав публічні вибачення, що нехарактерно для мережі, але все ж найняв юриста з Нью-Йорку, щоб той натиснув на CNN, повідомляють американські ЗМІ. За повідомленням NYPost, CNN може загрожувати коштовний судовий позов через цей репортаж.

Три журналісти звільнились з CNN після публікації та відкликання новини. «Після відкликання статті, опублікованої CNN, CNN прийняло відставку співробітників, які займались її публікацією», - йдеться в заяві CNN.

Багато хто був шокований відставкою кандидата на Пулітцерівську премію Томаса Френка, заступника головного редактора та лауреата Пулітцерівської премії Еріка Ліхтблау та виконавчого редактора з розслідувань Лекса Гарріса, пише Ibitimes.

Президент Трамп привітав реакцію СNN у Twitter, написавши: «Вау, CNN відкликало великий репортаж про «Росію», 3 співробітники змушені піти у відставку. Як стосовно інших неправдивих історій, які вони роблять? Несправжні новини!»

«Неправдиві новини CNN розглядають можливість великих змін в керівництві після того, як їх піймали на невиправданому просуванні фальшивих російських історій. Рейтинги йдуть донизу!»

Скандал розгорівся через репортаж, який, посилаючись на єдине джерело, повідомляв, що Комітет Сенату з розвідки вивчає діяльність «10-мільярдного російського інвестиційного фонду, чий керівник зустрічався з командою Трампа за чотири дні до його інавгурації». Згідно з BuzzFeed, в репортажі йшлося про те, що Комітет вивчає діяльність Russian Direct Investment Fund (RDIF) в рамках розслідування діяльності Джареда Кушнера, - головного радника та зятя Трампа, зокрема повідомлялось про зустріч представника RDIF та засновника SkyBridge Capital Скарамуччі.

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