Британські лікарі повідомляють про покращення стану здоров’я Сергія Скрипаля і його дочки Юлії

Представники британських медичних кіл повідомили, що стан здоров’я колишнього агента російської розвідки Сергія Скрипаля набагато кращий. Медичний директор районної лікарні в містечку Солсбері Кристін Блашард заявила, що Скрипаль, якому 66 років, позитивно реагує на медикаменти, пише видання The Hill.

Народженого в Росії – нині британського громадянина – Скрипаля і його дочку Юлію, було знайдено на лавочці 4 березня після того, як їх отруїли – за повідомленням офіційних осіб, військового призначення нервово-паралітичною речовиною.

У критичному стані їх перевезено до лікарні. Минулого тижня лікарі повідомили, що Юлія Скрипаль, якій 33 роки, вийшла з коми і швидко одужує. У заяві, оприлюдненій цього тижня, вона сказала, що щодня набирає сил.

Отруєння Скрипалів викликало інтенсивну дипломатичну суперечку між Москвою і Заходом, лише збільшуючи довго існуюче напруження.

Понад два десятки країн зареагували на отруєння видворенням чималої кількості російських дипломатів. На ці видворення Росія відповіла подібними кроками.

Москва заперечила будь-яку причетність до атаки з використанням отруйної речовини і звинуватила Сполучені Штати у проведенні кампанії «великомасштабного шантажу».

Цього тижня Росія запропонувала проведення спільного слідства разом з Великобританією, але в середу Організація із заборони хімічної зброї, яка контролює наявність хімічної зброї, відкинула цю пропозицію.

Водночас Москва закликала до екстреного засідання в четвер Ради Безпеки ООН, на якому російський посол до ООН Василь Небензя звинуватив Лондон у фабрикації історії з отруєнням Скрипалів і в зусиллях «дискредитувати і навіть делегітимізувати» Росію.

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