Без хаосу і плутанини, характерних для першої спроби, в життя запроваджуються обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів громадян деяких країн. Це відбувається через кілька днів після того, як Верховний суд США частково відновив указ президента Трампа про обмеження подорожування іноземців до Сполучених Штатів. Указ оспоряювали суди нижчих інстанцій, які твердили, що він неконституційний.

Нові правила були запроваджені в четвер ввечері. Вони вимагають від громадян шести переважно мусульманських країн мати тісні зв’язки з членами родини у США, ділові відносини з юридичними особами або бути прийнятими на навчання до американських вишів, щоб отримати дозвіл на в’їзд.

У четвер високопоставлені службовці адміністрації накреслили правила, якими повинні керуватися працівники консульств при розгляді прохання про надання візи особам з Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Раніше заплановані розмови зі службовцями американських консульств не будуть скасовані, сказали представники адміністрації, але нові прохання мусять подати докази добросовісних відносин з членами родини або ділові відносини з юридичною особою у США. Це в додаток до традиційної перевірки кандидатів на отримання візи.

Спроби запровадження першої версії заборони на в’їзд до США у січні зустрілися з протестами в аеропортах по всій країні.

У четвер ввечері також ввійшла в силу заборона на в’їзд до Сполучених Штатів більше, ніж 50 тисяч біженців, однак ті біженці, які можуть доказати, що мають родичів у США, можуть отримати візу.

Нові правила включають список членів родини, які дають підстави для отримання візи для в’їзду до Сполучених Штатів, а також тих, які цих підстав не дають.

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