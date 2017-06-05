Обмеження на в’їзд мусульман до США Трамп уперше назвав «забороною на подорожування»

Президент Дональд Трамп закликав Верховний суд США дозволити запровадити заборону на в’їзд до Сполучених Штатів громадянам шести переважно мусульманських країн.

Президент і його адміністрація наполягають, що його указ про обмеження подорожування до Сполучених Штатів не був забороною, але так він назвав це в понеділок у «Твіттері».

«Люди, юристи і суди можуть назвати це як хочуть, але я називаю це як потрібно і чим це є – забороною на подорожування», заявив Трамп у «Твіттері».

У черговій замітці президент написав: «Міністерство юстиції повинно просити про негайне слухання у справі пом’якшеної заборони на подорожування перед Верховним судом – і вимагати рішучішої версії!»

Кілька американських судів заблокували указ Трампа, скерований проти в’їзду до США громадян Ірану, Сирії, Лівії, Судану, Ємену і Сомалі. Суди, частково, винесли рішення, що коментарі президента про ісламський тероризм і один заклик про повну заборону мусульманам на в’їзд до США вказують на релігійно мотивовану дискримінацію. Тоді президент звернувся до Верховного суду, щоб він скасував рішення суду нижчої інстанції.

У ряді «твітів» в неділю Трамп висловив підтримку Великобританії, піддав критиці мера Лондона і зайняв рішучу позицію щодо боротьби з тероризмом.

Дивіться також: В 150-ти містах США у соботу вийшли на вулиці як опоненти, так і прихильники адміністрації Трампа