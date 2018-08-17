Попри різку критику від екс-директорів ЦРУ, Трамп не змінює свою політику щодо доступу до держтаємниці

Тринадцять колишніх високопосадовців розвідувальних служб США, включаючи 11 колишніх директорів ЦРУ та екс-директора Національної розвідки, підписали лист на підтримку колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана, заявивши, що рішення Білого дому позбавити посадовця доступу до державної таємниці надсилає "невідповідний" і "прикрий" сигнал і є негативним для свободи слова.

"Ми знаємо Джона як надзвичайно талановиту, здібну та патріотичну людину, яка присвятила своє життя служінню країні", - йдеться в листі.

До кола підписантів увійшли всі колишні директори ЦРУ починаючи з часів президента Рейгана.

Незважаючи на критику, президент Трамп має намір і надалі позбавляти чиновників доступу до державної таємниці. Про це він заявив своїм радникам, повідомляє The Washington Post. До таких рішень можуть спонукати виступи з критикою Трампа, або дії тих чи інших посадовців в рамках розслідування США звинувачень у втручання Росії до президентської кампанії 2016 року. Про це виданню повідомили два співробітників Білого дому на умовах анонімності.

15 серпня Трамп позбавив екс-директора ЦРУ Джона Бреннана доступу до таємниці. На брифінгу для преси, речниця Білого дому Сара Сандерс також заявила, що адміністрація США переглядає доступ до державної таємниці колишніх очільників американської розвідки, включно з колишнім Директором національної розвідки Джеймсом Клеппером, екс-директором ФБР Джеймсом Комі, колишнім міністром юстиції Сьюзан Райс, колишніми агентами ФБР та ін. Всі ці особи виступали з критикою політики Трампа.

Президент Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal пов'язав своє рішення позбавити екс-директора ЦРУ Джона Бреннана доступу до державної таємниці з роллю, яку посадовець зіграв на початку розслідування втручання Росії до виборів 2016 року.

Трамп наголосив, що вважає, що Бреннан та інші колишні посадовців розвідки, стосовно яких він розглядає можливість позбавити їх доступу до державної таємниці, відіграли ключову роль в розслідуванні.

"Я називаю це оманливим полюванням на відьом, це – фікція. І ці люди керували нею!", - наголосив Трамп в інтерв'ю пресі через лічені години після оголошення про позбавлення Бреннана доступу до державної таємниці.

"Вважаю, це треба було зробити", - додав він.

Дивіться також: Колишній директор ЦРУ назвав політично вмотивованим рішення Трампа позбавити його доступу до державної таємниці