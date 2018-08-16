Трамп пов'язав своє рішення стосовно екс-директора ЦРУ з розслідуванням впливу Росії

Президент Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal пов'язав своє рішення позбавити екс-директора ЦРУ Джона Бреннана доступу до державної таємниці з роллю, яку посадовець зіграв на початку розслідування втручання Росії до виборів 2016 року.

Трамп наголосив, що вважає, що Бреннан та інші колишні посадовців розвідки, стосовно яких він розглядає можливість позбавити їх доступу до державної таємниці, відіграли ключову роль в розслідуванні.

Вважаю, це треба було зробити

"Я називаю це оманливим полюванням на відьом, це – фікція. І ці люди керували нею!", - наголосив Трамп в інтерв'ю пресі через лічені години після оголошення про позбавлення Бреннана доступу до державної таємниці.

"Вважаю, це треба було зробити", - додав він.

Бреннан обіймав посаду директора ЦРУ в адміністрації президента Обами і входив до кола посадовців, які перед інавгурацією Трампа надавали йому інформацію про свідчення втручання Росії.

Колишній директор ЦРУ відповів Трампу в статті в The New York Times, що вийшла через день після рішення президента. Він заявив, що не буде мовчати

Речниця Білого дому Сара Сандерс зачитала заяву від Трампа про позбавлення посадовця доступу до таємниці в середу на брифінгу для преси. Адміністрація США також переглядає доступ до державної таємниці колишніх очільників американської розвідки, включно з колишнім Директором національної розвідки Джеймсом Клеппером, екс-директором ФБР Джеймсом Комі, колишнім міністром юстиції Сьюзан Райс, колишніми агентами ФБР та ін. Всі ці особи у минулому критикували Трампа.

Колишній директор ЦРУ відповів Трампу в статті в The New York Times, що вийшла через день після рішення президента. Він заявив, що не буде мовчати, повідомляє Reuters.

"Єдине питання залишається, чи змова, яка відбулась є злочинною, чи створювались перешкоди для правосуддя для того, щоб приховати будь-яку змову, і скільки членів ‘Trump Incorporated’ намагались шахрайським чином обманути уряд, відмиваючи кошти, або приховуючи, що кошти потрапляли до їх кишень"

Бреннан назвав рішення Трампа політично вмотивованим. Рішення показало, що Трамп "відчайдушно намагається захистити себе і наближених до себе, і тому він прийняв політично вмотивоване рішення позбавити мене доступу до державної таємниці, щоб забезпечити мовчання тих, хто, можливо, намагатиметься кинути йому виклик", - заявив Бреннан.

Дивіться також: ​CША: дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну