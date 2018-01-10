Реальні масштаби загрози з боку Росії озвучили автори нової доповіді Конгресу США

В оприлюдненій у середу доповіді Конгресу США автори звинувачують Росію у здійсненні тривалого наступу на демократію в себе вдома і за кордоном, і закликають до багатосторонньої стратегії протидії, починаючи із лідерства американського президента, що, як вказується у документі, бракує в особі Дональда Трампа.

Доповідь «Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії і Європі: наслідки для національної безпеки США» представив впливовий сенатор-демократ Бен Кардин.

Документ, підготовлений співробітниками апарату Сенатського комітету з міжнародних відносин, став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем в останні два десятиліття для втручання в політичні процеси в країнах Європи і США, щоб «всіма можливими способами підірвати демократичні інституції і трансатлантичні альянси».

Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу

Як зазначають автори, «асиметричний арсенал» Путіна включає «летальну суміш звичайних військових наступів, убивств, кампаній дезінформації і кібератак в Україні та організацію путчу в Чорногорії, дезінформацію та кібератаки в Німеччині, Франції, Британії, тощо.

«Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу, - сказав сенатор Кардин, представляючи доповідь. - У той час як президент Трамп практично не діє, пан Путін продовжує удосконалювати свій асиметричний арсенал і шукати можливості для ... підриву демократичних і міжнародних інститутів, створених Сполученими Штатами і Європою за останні 70 років».

Без рішучої відповіді США (громадські) інституції і вибори тут і у всій Європі залишаться вразливими для агресивних і витончених ... операцій, що проводяться Кремлем

За словами Кардина, ніколи ще в американській історії настільки явна загроза національній безпеці не була така явно проігнорована президентом США. Без рішучої відповіді США (громадські) інституції і вибори тут і у всій Європі залишаться вразливими для агресивних і витончених ... операцій, що проводяться Кремлем.

«Це не доповідь про втручання у вибори в США. Це доповідь про те, як Росія діє в різних частинах світу», - зазначив один з авторів дослідження. Він додав, що це перша така доповідь, опрацьована американською урядовою структурою, в якій описані «реальні масштаби загрози» з боку Росії.

Без повного розуміння та усвідомлення цієї загрози, зазначив він, запобігти їй у майбутньому буде неможливо.

У звіті накреслені кроки, вжиті європейськими країнами для протидії впливу Росії, як окремими державами, так і в рамках таких організацій як НАТО і ЄС. Сполучені Штати у цьому, стверджують автори, залишились далеко позаду.

Без повного розуміння та усвідомлення цієї загрози, запобігти їй у майбутньому буде неможливо

У дослідженні містяться понад 30 рекомендацій, які, як вважає сенатор-демократ Бен Кардин, повинні бути негайно реалізовані Білим домом.



Серед іншого - слід створити президентом США міжвідомчого центру, який взяв би на себе координацію політики і вироблення відповіді на дії Кремля. Сполучені Штати також повинні розширити допомогу, яку вони надають союзникам в Європі і тим країнам, які поки що не здатні самостійно протистояти російській фінансовій, енергетичній та інформаційній агресії. Зразком для створення нової міжнародної коаліції могли б стати принципи, згідно з якими була утворена Глобальна коаліція щодо боротьби з «Ісламською державою».



Одним з найбільш ефективних інструментів автори дослідження вважають розкриття інформації про корупцію в Росії.

Асиметричний арсенал Путіна включає летальну суміш звичайних військових наступів, убивств, кампаній дезінформації і кібератак в Україні..., тощо.

«Міністерство фінансів США має оприлюднити будь-які дані спецслужб про корумпованість та особисті статки Путіна, збережені за кордоном, і разом з нашими європейськими союзниками вжити заходів для того, щоб відрізати Путіна і членів його найближчого оточення від доступу до світової фінансової системи».

Сенатор Бен Кардин заявив, що президент Трамп повинен ясно усвідомлювати російську загрозу, організувати рішучу відповідь уряду США, і, як це робили інші президенти в період криз, «мобілізувати країну, діючи разом з міжнародною коаліцією для того, щоб протидіяти загрозі і захистити наші цінності».

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