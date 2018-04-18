«Це - вірний крок» - Карпентер про український проект Акту Магнітського

Західні аналітики привітали внесення законопроекту №7438 на розгляд Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Законопроект вносить зміни до існуючого закону "Про санкції" проти порушників прав людини з метою передбачити можливість запровадження "санкцій проти будь-яких осіб, задіяних у корупції, відмиванні коштів або грубому порушенні прав людини", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

"Це - вірний крок". Так прокоментував ініціативи Верховної Ради з розгляду законопроекту дослідник американського центру Байдена і колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

"Парламент України завтра почне розгляд українського Акту Магнітського", - наголосив у Twitter у вівторок правозахисник та фінансист Білл Браудер. Він подякував співавтору законопроекту народному депутату Сергію Кіралю за провідну роль.

Текст законопроекту, ймовірно, потребуватиме доопрацювання, адже за висновком Науково-експертного управління Верховної Ради, формулювання українського законопроекту неправомірно розширюють повноваження Верховної Ради в сфері санкцій, і деякі положення мають недостатню правову визначеність.

Український Акт Магнітського може стати частиною ініціативи багатьох країн з застосування обмежувальних заходів стосовно осіб, винних у незаконному ув’язненні та смерті Сергія Магнітського. Резолюцією від 28 січня 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи закликала країни-учасниці застосувати такі заходи, йдеться в пояснювальній записці.

"Сергій Магнітський – юрист, аудитор фонду Hermitage Capital, який викрив схеми розкрадання посадовими особами Російської Федерації 230 мільйонів доларів США", - наголошують автори законопроекту.

"У відповідь на це, російська влада почала його переслідування, звинувативши в ухиленні від сплати податків та посадивши до слідчого ізолятора. Протягом всього часу арешту він систематично піддавався жорстоким побиттям та тортурам з боку співробітників ізолятора, що врешті-решт призвело до його загибелі. Особливий цинізм російської влади проявився у тому, що особи, безпосередньо винні у смерті пана Магнітського, не лише не були покарані, а й отримали державні нагороди та відзнаки", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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