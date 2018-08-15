"Валюта Туреччини стабілізується, але її лідер прагне більше хаосу" - з таким заголовком вийшла стаття The Economist стосовно економічної ситуації в Туреччині. Туреччина на шляху до економічної катастрофи і Ердоган тисне на газ, переконує видання.

14 серпня коли турецька ліра почала відновлення після одного з найгірших тижнів падіння за десять років, Ердоган оголосив бойкот американській електроніці, посилюючи кризу у відносинах зі своїм союзником по НАТО. "Вони мають iPhone, але з іншого боку існує Samsung, - заявив Ердоган, – у нас також є власний Venus Vestel".

Це оголошення прозвучало після того, як турецькі посадовці доклали зусиль, щоб заспокоїти ринки, йдеться в статті. Міністр фінансів на вихідних зазначив, що обмеження руху капіталу не розглядаються, а банківський регулятор обмежив своп-операції турецьких банків в іноземній валюті. Центральний банк оголосив, що буде "вживати всіх необхідних кроків", щоб захистити ліру. Валюта, яка втратила третину своєї вартості протягом останніх двох тижнів показала певне зростання - біля 5% по відношенню до долара на час промови Ердогана.

В середу зранку курс ліри знову знизився на 0.7%, повідомляє Bloomberg, після оголошення про рішення Туреччини збільшити митні тарифи та ряд імпортних товарів США, включаючи алкоголь, машини та тютюн.

Туреччина введе додатковий податок у 50% на рис зі США, 140% - на алкоголь і 120% на автомобілі. Вводяться також додаткові нарахування на косметику, тютюнові продукти і деякі продукти харчування.

Цього року курс турецької ліри впав більше ніж на 40 відсотків і досяг рекордно низьких значень після того, як Трамп оголосив про запровадження підвищених тарифів на імпорт з Туреччини і ввів мито у 20% на імпорт алюмінію і 50% на імпорт сталі.

Між Туреччиною та США є розбіжності з ряду питань. США приділяють велику увагу долі американського християнського пастора Ендрю Брансона, якого звинувачують в тероризмі за буцімто підтримку спроби путчу в 2016 році. Він відкидає звинувачення.

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