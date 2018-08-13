Туреччина рятує свою валюту від знецінення на тлі суперечки з Америкою

Уряд Туреччини заявив, що у понеділок оголосить план підтримки національної валюти - ліри, яка у п’ятницю втратила майже 20% вартості щодо американського долара.

На фінансових ринках побоюються, що фінансові проблеми Туреччини, а також Росії можуть негативно вплинути на інші країни, що розвиваються.

Європейська грошова одиниця - євро також подавала ознаки слабкості на ранкових торгах у понеділок.

Упродовж року ліра впала на 45% щодо долара, але п’ятниця стала рекордним днем після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про подвоєння американських мит на турецьку сталь та алюміній.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, що ліра стала жертвою “змови” проти його країни, але відкинув побоювання економічної кризи в його країні, назвавши їх “штомом у горнятку чаю”.

Ердоган не говорив про США, але турецькі проблеми загострилися на тлі суперечок з Америкою через розходження щодо Сирії, довкола намірів Анкари купувати зброю в Росії, а також щодо долі американського пастора Ендрю Брансона.

Президент Трамп та віце-президент Пенс закликали звільнити Брансона, який провів майже 20 місяців у турецькій в’язниці, а зараз під домашнім арештом очікує суду за звинуваченнями у його зв’язках із забороненою Курдською робітничою партією та Ґюленістським рухом, на який Анкара покладає відповідальність за спробу військового перевороту 2016 року.

"США накладуть великі санкції на Туреччину за тривале затримання пастора Ендрю Брансона, видатного християнина, сім'янина та чудову людину", - написав Трамп у Twitter 26 липня. ​

Раніше, віце-президент Майк Пенс спрямував подібну загрозу напряму президенту Туреччини.

"Президенте Ердогане та турецький уряд, я звертаюсь до вас від імені президента Сполучених Штатів Америки: звільніть пастора Ендрю Брансона прямо зараз, або будьте готовими до наслідків" – заявив Пенс у липні на події Державного департаменту, присвяченій релігійним свободам.

“Зранку від понеділка наші установи вдадуться до необхідних дій та зроблять оголошення на ринку”, - заявив у інтерв’ю турецькій газеті міністр фінансів Берат Албайрак.

Економісти головною проблемою Туреччини називають надто великі борги турецьких компаній у доларах і євро, що загрожує кризою, якщо падіння ліри унеможливить обслуговування кредитів.

Агенція Reuters повідомляє, що майже третину кредитів, які видають турецькі банки, становлять кредити в іноземних валютах.

Турецька економіка в останні роки активно зростала, але потерпала від високої інфляції.

Президент Ердоган, придушивши два роки тому спробу перевороту, зміцнив свою владу в країні і зосередив великі повноваження, позбувшись посади прем’єр-міністра.

Відповідальним за втілення економічної політики Ердоган призначив свого зятя.

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