У Туреччині відпустили російське судно з українським зерном. МЗС викликає посла

Міністерство закордонних справ України повідомило, що запросило посла Туреччини у зв’язку з «неприпустимою ситуацією», що склалася довкола «перевезення російським судном «Жібек Жоли» краденого українського зерна».

Як йдеться в заяві, оприлюдненій 7 липня, судно намагалося перевезти зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що українська сторона «з глибоким розчаруванням» сприйняла цю інформацію і звертається до турецької сторони з «наполегливим проханням» провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому.

«Міністерство закордонних справ і міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн», – додали у зовнішньополітичному відомстві.

Турецька сторона заяву МЗС України наразі не коментувала.

Про те, що турецькі митні органи затримали російське вантажне судно із зерном, яке, за даними влади України, було вивезене із захопленого Росією порту Бердянська, повідомив 3 липня посол України в Туреччині Василь Боднар.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що Україна звернулася до Туреччини із проханням допомогти у розслідуванні ще щодо трьох суден під російським прапором, які Київ підозрює у вивезенні українського зерна з окупованих територій.

Раніше «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.

Кореспонденти проєкту Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що в Севастополі на російські балкери завантажують зерно зі, ймовірно, материкової України. Раніше у Криму бачили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.