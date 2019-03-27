Туск вказує на мільйони британців, які хочуть бути в ЄС, а уряд Мей нагадує результати референдуму

Один з керівників ЄС, Дональд Туск закликав європейських законодавців прислухатися до мільйонів британців, які не хочуть “Брекзиту”.

Туск, який у якості президента Європейської ради головує на самітах керівників країн організації, припустив, що проєвропейські британці недостатньо представлені у парламенті своєї країни, і тому представницьку роль повинні підтвердити депутати Європейського парламенту.

6 мільйонів людей підписали петицію, 1 мільйон вийшли на марш...

​Дональд Туск у дописі в Twitter закликав Європейський парламент бути готовим до можливості нового відкладення дати виходу Британії з ЄС на довшу перспективу, “якщо Сполучене королівство забажає переглянути свою стратегію”.

Брюссельський посадовець послався на рекордну кількість підписів, яку зібрала британська електронна петиція з вимогою зберегти членство країни у Євросоюзі, а також на марш противників “Брекзиту”, який зібрав близько мільйона учасників у Лондоні минулими вихідними.

“6 мільйонів людей підписали петицію, 1 мільйон вийшли на марш. Вони можливо почувають себе недостатньо репрезентованими у парламенті Сполученого Королівства, але вони повинні відчути, що їх репрезентуєте ви. Тому що вони європейці”, - написав Туск зранку 27 березня.

На початку того дня кількість підписів під вказаною петицією перевищила 5,8 мільйона і далі швидко зростала.

Британський парламент виніс питання цієї петиції на обговорення у Палаті громад 1 квітня.

Цей уряд не відкличе статтю 50. Ми будемо поважати результат референдуму 2016 р.

​Згідно з правилами кожна петиція, яка зібрала принаймні 100 000 підписів повинна бути розглянута парламентарями.

Але уряд Терези Мей в офіційній відповіді на петицію у вівторок заявив, що не буде до неї прислухатися, а натомість виконуватиме рішення референдуму 2016 року про вихід з ЄС.

“Цей уряд не відкличе статтю 50. Ми будемо поважати результат референдуму 2016 року і працюватимемо з парламентом, щоб досягти угоди, яка гарантуватиме, що ми вийдемо з Європейського Союзу”, - сказано в офіційній урядовій відповіді.

Там визнано, що петицію підписала “значна кількість людей” , але підкреслено, що у референдумі 2016 року взяли участь майже дві третини виборців, “які вірили, що результати будуть виконані”.

“Тоді 17,4 мільйонів людей проголосували за вихід з Європейського Союзу, що стало найбільшим демократичним мандатом для курсу, який будь-коли отримував уряд Сполученого королівства”, - йдеться у відповіді уряду Терези Мей на петицію.

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