Білий дім: твіт Трампа - це не залякування свідка

Президент Трамп "просто висловлювив свою точку зору" - так Білий дім прокоментував твіт президент США Дональда Трампа опублікований ним під час свідчень колишньої посла США до України Марі Йованович.

"Твіт не був залякуванням свідка, а просто виражав точку зору президента, на яку він має право", - йдеться в заяві Білого дому для преси.

В заяві Білий дім також розкритикував розслідування в рамках процедури імпічменту за політизацію. "Це не суд, це партійний політичний процес, або більш точно, повністю незаконна шарада підтасована проти президента. Тут менше відповідних процедур у цьому процесі, ніж у будь-якій такій події в історії нашої країни. Це справжня ганьба", - йдеться у заяві.

Раніше, голова комітету з розвідки Палати представників США, який головує на слуханнях назвав твіт Дональда Трампа тиском на свідків.

Дональд Трамп у Twitter прокоментував слухання так: "Куди б не поїхала Марі Йованович, все закінчувалось погано. Вона почала у Сомалі, і чим це обернулось? Потім - швидко до України, де новий президент погано говорив про неї у нашій другій розмові з ним. Призначати послів - повне право президента США".

Він також додав, що "вони називають це "служити з волі президента". США зараз мають дуже сильну і впливову міжнародну політику, що значно відрізняється від попередніх адміністрацій. Вона просто називається "Америка Передусім!" Враховуючи це, я все ж зробив НАБАГАТО більше для України, ніж О", - маючи на увазі Барака Обаму.

Слухання тривають.

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