«Усі, хто виявляє нелояльність до режиму, стають об’єктами нападів», - лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська

Білоруська олімпійська атлетка Христина Тимановська вилетіла з Токіо у Європу, де Польща оголосила, що надає їй притулок з гуманітарних міркувань.

У токійському аеропорту в середу 4 серпня Тимановська несподівано сіла у літак не на Варшаву, як очікували, а на рейс Австрійських авіаліній до Відня.

«Христиною Тимановською опікується польська дипломатична служба. Як ми вже давали зрозуміти багато разів, з міркувань безпеки ми не повідомляємо подробиць її рейсу”, - відповів польський заступник міністра закордонних справ Марчін Пшидач агентству Reuters.

Усі, хто виявляє нелояльність до режиму, стають об'єктами нападів.

24-річна Тимановська напередодні сказала в інтерв’ю британському телебаченню BBC, що її рішення просити притулок за кордоном не політичне, і що вона планує через певний час повернутися в Білорусь, коли це буде безпечно для неї.

Христина Тимановська заявила, що йдеться про «помилки керівництва» білоруської олімпійської команди в Токіо, коли скасували її участь у змаганнях з бігу і вирішили достроково відправити додому.

«Я була дуже здивована. Я не зрозуміла, бо я не казала нічого політичного», - наголосила вона, в той час як Міжнародний олімпійський комітет розслідує інцидент.

Білоруські офіційні представники раніше стверджували про проблеми з психічним станом Тимановської, але вона це заперечує.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, коментуючи події, сказала, що режим Лукашенка вважає ворожим будь-яке волевиявлення чи критику.

«Усі, хто виявляє нелояльність до режиму, стають об’єктами нападів. Звичайно, Христина, після заяви, що вона мала бігти на не тій дистанції, до якої готувалася, зрозуміла, що її могли ув’язнити, навіть попри те, що вона не була в опозиційному русі, ніколи не брала участі в жодних демонстраціях. Усі хто критикують режим чи його представників стають ворогами», - пояснила Світлана Тихановська.

Чоловік Христини Тимановської Арсеній Зданевич, який цими днями виїхав з Білорусі в сусідню Україну, також заявив в інтерв’ю ЗМІ, що він і дружина ніколи не брали участі в політиці.

«Ми ніколи не мали жодних зв’язків і не підтримували опозицію. Ми нормальні спортсмени, ми просто віддані спорту і ми не зацікавлені в опозиційному русі», - сказав сказав Зданевич британському телеканалу SkyNews.

"We never had any connections, never supported the opposition. We're just normal sports people, we're just devoted to sports and we're not interested in the opposition movement," Mr Zdanevich, who is also an athlete, added.

Події з Тимановською привабили додаткову міжнародну увагу до Білорусі, де влада на чолі з Олександром Лукашенком, який керує країною вже 27 років, жорстко придушує будь-які прояви непокори.

«Спроба примусово повернути Христину Тимановську додому є черговим прикладом жорстокості режиму Лукашенка, що вдаряє по всіх категоріях білоруського суспільства, включно з атлетами», - заявила Набіла Масралі, речниця верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах Жозепа Бореля.

Провідною новиною тепер стала також підозріла загибель у Києві одного з лідерів білоруської діаспори в Україні Віталія Шишова.

Українська поліція повідомила, що розслідує підозри про можливе убивство Шишова, тіло якого знайшли повішеним у вівторок в одному з парків на околицях Києва.

Віталій Шишов, втікач з Білорусі, очолював гуманітарну допомогову організацію, що сприяла білорусам в Україні.

Дивіться також: Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова? Відео