У школі заборонили дорогі куртки, щоб захистити менш забезпечених учнів

У середній школі у північно-західній Англії заборонили дорогі куртки брендів Canada Goose та Moncler, роздрібна ціна яких – 1200 доларів, щоб захистити менш забезпечених учнів. Для багатьох ця сума рівнозначна місячній платі за оренду житла. Про це повідомляє CNN.

У листі до батьків на початку листопада головна вчителька старшої школи Woodchurch пояснила, що школі відомо, що «деякі молоді люди тиснуть на своїх батьків, щоб вони придбали їм дорогі предмети одягу».

Молоді люди тиснуть на своїх батьків, щоб вони придбали їм дорогі предмети одягу

«Ці куртки створюють велику нерівність між нашими учнями, – заявила Ребека Філіпс CNN. – Вони стигматизують студентів та батьків, які менш забезпечені і мають фінансові труднощі». Вона сказала, що її спроба була добре прийнята батьками.

Два роки тому школа також запровадила уніфіковані рюкзаки для школярів і скоротила кількість днів без форми до одного на рік після того, як діти скаржилися, що над ними знущаються через одяг, який вони носять. Крім того, адміністрація школи безкоштовно надає санітарні товари. Цей захід вжили після того, як головна вчителька помітила, що відвідуваність дівчат знижується у певні періоди місяця.

Ініціативи призвели до кращого відвідування школи біднішими учнями та кращої поведінки всіх школярів шляхом подолання форм цькування, пов'язаних із нерівністю

Загалом у британських школах зростає рух на захист бідніших студентів. Ініціативи передбачають заборону дорогих пеналів і закликають учителів початкових шкіл не запитувати учнів про те, що вони робили на вихідних, щоб не присоромлювати дітей, чиї сім'ї не можуть дозволити собі щось робити.

Ініціатори кампаній стверджують, що ці ініціативи призвели до кращого відвідування школи біднішими учнями та кращої поведінки всіх школярів шляхом подолання форм цькування, пов'язаних із нерівністю.

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