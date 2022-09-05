У День праці президент Байден віддав належне працівникам, які стали двигуном процвітання країни

Сполучені Штати відзначають День праці. Цього дня по всій країні на честь американських робітників проводять паради та інші урочистості.

Президент США Джо Байден разом з міністром праці Марті Волшем цього дня відвідують штати Вісконсін та Пенсильванію.

У своїх виступах президент США наголосив на “гідності американських робітників”.

“Американські робітники побудували наші громади, заклали основу нашої демократії та стали двигуном нашого процвітання. Профспілки були голосом американських робітників, прокладаючи їм шлях до влади як головної сили в нашому суспільстві. Давайте будемо солідарними з усіма працівниками та зміцнимо їхню здатність організовуватись і вести переговори з роботодавцями”, - заяву президента Байдена до Дня праці оприлюднили на сайті Білого дому.

“У цей День праці давайте подякуємо всім американським працівникам, які будують цю націю та прокладають наше майбутнє”, - заявив президент США Джо Байден.

Перша Леді США Джилл Байден, вчителька за професією, у День праці віддала належне роботі освітян.

“В час, коли ми відзначаємо День праці, я думаю про освітян нашої країни. Дякуючи вам, наші учні та студенти добріші і розумніші, готові постати перед викликами світу. Дякую за вашу щоденну роботу”, - написала Джилл Байден.

На Твітер-сторінці Білого дому із посиланням на Міністра праці США оприлюднили короткий звіт роботи нинішньої президентської адміністрації.

“Кілька економічних фактів до Дня праці. Ми створили 10 мільйонів робочих місць з часу, коли новий президент прийшов до влади. Рівень безробіття впав на три з половиною відсотки. Ми відновили всі втрачені робочі місця за час пандемії, дефіцит (бюджету - ред.) має скоротитися цього року на понад трильйон доларів”, - повідомили у Білому домі.

Водночас лідер опозиційної Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті напередодні Дня праці звинуватив діючу владу у “рекордній інфляції”.

“Від рекордної інфляції та кризи відкритого кордону, до зменшення фінансування поліції та наклеювання ярлика “домашній терорист” на батьків (у школах - ред.), радикальні ліві демонтують американську демократію на наших очах”, - написав він у Твітері у неділю, 4 вересня.

День праці у США є офіційним вихідним. Цей день також вважається неофіційним завершенням літа у США.

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