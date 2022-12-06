У Держдепі коментують ймовірні атаки на російські аеродроми: «Українці неймовірно винахідливі, вони виробляють власні дрони» - ЗМІ

Російська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі. Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США Ліза Карті.

За її словами, за час повномасштабної війни міжнародні агенції змогли надати допомогу 6 мільйонам українців на понад мільярд доларів. Однак, вона зазначила, що потрібно робити більше на тлі ударів Росії по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Карті, а також представники низки західних країн на засіданні Радбезу ООН вкотре засудили російські атаки й відзначили "надзвичайну стійкість народу України".

Путін не має щирого інтересу у переговорах

"Під час останнього візиту до Києва посолки США в ООН Лінди Томас-Грінфілд президент Зеленський сказав їй, що він прагне справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН, і це те, що захищає і підтримує ця Рада", - сказала Карті, яка очолює представництво США в економічній та соціальній раді ООН.

"Президент Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу у переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість він намагається зламати волю України до боротьби, скидаючи на них бомби й змушуючи замерзати, щоб змусити їх підкоритись. Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти зберегти надію в Україні", - підкреслила американська посолка.

У своєму виступі на засіданні посол України в ООН Сергій Кислиця навів приклади злочинів російських військовиків на окупованих територіях і заявив: "Україна потребує миру і Україна хоче миру більше, ніж будь-яка інша країна. Це наша територія, на яку вторглися, це наші люди, яких вбивають, це наш дім, який знищує і грабує російська армія. Будь ласка, пам'ятайте про це щоразу, коли Москва намагається вдягнути "овечу шкіру" і переконати нас, що вони - не агресор, а жертва, а [Україна] протистоїть спробам досягти миру".

"Україна дійсно протистоїть. Звісно, не миру. Ми протистоїмо спробам Москви стерти нас з мапи, - сказав Кислиця. - Ми також протистоїмо стратегії Москви виграти час і під прикриттям спроб досягти миру поповнити свій воєнний арсенал, звести опорні пункти на окупованих територіях і підготуватись до нових атак через 2, 5, 7 років".

За словами представника Росії в ООН Василя Нєбєнзі, Росія "готова до дипломатичного врегулювання" війни для "усунення причин", через які Кремль розпочав війну в Україні. Представник Кремля також пригрозив новими ударами по українській інфраструктурі, які, як він заявив, Київ "використовує у воєнних цілях".

У Twitter Кислиця прокоментував рішення Нєбєнзі не залишатись у залі Радбезу після власного виступу, щоб не слухати виступ представника України: "Нєбєнзя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із Радбезу ООН. Ну що сказати? Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і Радбез, Нєбєнзя!"

Вплив війни на дітей України виходить за рамки навіть безпосередньої загрози фізичній безпеці. Психосоціальні наслідки конфлікту можуть спричинити довгострокові проблеми, які торкнуться цілого покоління дітей

Війна Росії в Україні особливо впливає на дітей

Під час засідання Радбезу низка дипломатів наголосили на тому, що від російських атак страждає цивільне населення, зокрема, діти.

Заступник представника ОАЕ в ООН Мохамед Абдушахаб заявив: "Діти повинні бути захищені від найгірших наслідків збройних конфліктів. Але вплив війни на дітей України виходить за рамки навіть безпосередньої загрози фізичній безпеці. Психосоціальні наслідки конфлікту можуть спричинити довгострокові проблеми, які торкнуться цілого покоління дітей. Коли сім'ї розлучаються і змушені переїхати або ховатися під землею, їхня повсякденна діяльність серйозно порушується, а психічне здоров'я дітей страждає".

"Ми можемо і повинні зробити більше для захисту дітей України. У той же час важливо забезпечити, щоб діти в інших частинах світу не постраждали від глобальної продовольчої кризи, яка посилилася цією війною", - сказав Абдушахаб.

Посол Латвії в ООН Андрій Пілдеґович виступав від імені всіх країн Балтії - також Естонії й Литви. Він заявив: "Росія могла б, але вона не хоче зупинити свою війну агресії та всі страждання та кризи, які вона завдає Україні та її народу, її дітям".

"Війна Росії в Україні спричинила величезні страждання та психологічну травму, яка особливо впливає на дітей, - сказав Пілдеґович. - Відключення електроенергії негативно вплинуло на діяльність із захисту дітей [...] Тисячі українських дітей були примусово депортовані до Росії – це є військовим злочином. [...] Не повинно бути безкарності за злочини Росії в Україні. Міжнародне співтовариство притягне російських винуватців до відповідальності за їхній злочин агресії та всі інші жахливі злочини, скоєні в Україні та проти України".

Про гуманітарну допомогу та відбудову України говоритимуть у Парижі 13 грудня під час міжнародної конференції, мета якої - "мобілізація та координація підтримки населення України, щоб [допомогти їм] пережити зиму", заявив Ніколя де Рів'єр, представник Франції в ООН.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен сказав, що підготовкою конференції опікується президент Еммануель Макрон, й під час зустрічі буде визначено п'ять пріоритетів: "електроенергія, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка в цілому".

"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете "Рамштайн" для енергетики, якщо ми цю аналогію проведемо. Як "Рамштайн" для військової сфери, оборонної, так і Париж для енергетичної сфери", - цитує дипломата канал "Суспільне".