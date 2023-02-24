В Конгресі США - заклики до підтримки України та перемоги

Група підтримки України в Конгресі США з нагоди річниці початку російського вторгнення в Україну зробила спеціальну заяву. Співголови Групи Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Енді Гарріс заявили: «Сьогодні виповнюється рік, як Володимир Путін почав жорстоке та незаконне вторгнення в Україну. У той час українці мужньо протистояли натиску неспровокованої російської агресії на їхнє життя, їхні домівки та їхню країну».

Співголови групи підтримки України в Конгресі США вказали, що солідарні з Україною та її народом і продовжать підтримувати Україну, щоб покласти край жорстокості Росії.

«Ця війна має закінчитися, і з нашою підтримкою та підтримкою вільного світу Україна переможе у боротьбі за Свободу над тиранією. Слава Україні».

В групу підтримки України в Конгресі США входять представники і Демократичної, і Республіканської партій, і своєю метою називають побудову міцніших двосторонніх відносин між Україною та США.

Колишня спікерка Палати представників США, демократка, Ненсі Пелосі відзначила, що Росія рік тому спробувала завоювати суверенну, незалежну Україну і здійснила жорстокий, брутальний і незаконний напад на Україну.

«Проте народ України зустрів свою найгіршу годину рішучим, безстрашним опором: відмовляючись здатися в битві за свою свободу. Дійсно, героїзм українського народу – і мужність президента Зеленського – надихнули світ», - написала Пелосі у Twitter.

За її словами, Путін намагався розколоти НАТО і перевірити відданість США свободі, але йому не вдалося. Спікерка Палати Представників обіцяє і надалі підтримувати народ України, а також домагатися справедливості за жахливі злочини проти людяності, скоєні російськими військами, особливо проти жінок і дітей.

«Наша рішуча відповідь дала борцям за свободу критичну перевагу: від надання критично важливої військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні до ізоляції Росії на світовій арені та запровадження санкцій, щоб завдати шкоди її економіці», - підкреслила Пелосі.

На важливість України для національної безпеки США вказує і республіканець, Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол. У Twitter він нагадав, що цього вівторка відвідав Київ з делегацією Конгресу, щоб отримати інформацію про те, що відбувається в Україні з перших рук.

А от відома прихильниця колишнього президента США Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін напередодні оголосила, що подасть до Конгресу проект резолюції щодо аудиту американської допомоги Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю Fox News. Як повідомляв Голос Америки, американські відомства, які розподіляють допомогу Україні створили міжвідомчу робочу групу з нагляду за використанням цієї допомоги, щоб забезпечити цільове використання понад 113 мільярдів доларів із коштів платників податків на підтримку України, мовиться у заяві офісу генерального інспектора.

Інспектори США, які відвідали Україну в січні, заявили, що поки що вони не отримували жодних повідомлень про серйозне шахрайство чи незаконні дії, пов’язані з допомогою США Україні. Але вони зазначили, що сам розмір американського пакету допомоги та швидкість, з якою її виділяє Конгрес, створює виклики для нагляду.

До роковин повномасштабного вторгнення, Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, конгресменом-демократом Майклом Квіглі, конгресменом-республіканцем Майком Лоулером та 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".

Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю із співголовою Групи підтримки України в Конгресі конгресменом-республіканцем Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.