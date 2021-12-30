У Лос-Анджелесі розробили мобільний додаток, що захищатиме мешканців міста від кібератак

Управління міського транспорту округу Лос-Анджелес та мерія міста розробили мобільний додаток безпеки LA Secure доступний для пасажирів, жителів округу та туристів, повідомляє видання Masstransit. Додаток безкоштовний і доступний на платформах Apple iOS та Android.

На своєму офіційному сайті управління міського транспорту Лос-Анджелеса стверджує, що LA Secure надає людям негайний захист від нових загроз на їхніх мобільних пристроях. Після завантаження та встановлення програми додаток сповіщає користувача пристрою про загрози в режимі реального часу та пропонує інформацію про те, що робити з цими загрозами. Наприклад, якщо хтось спробує підключитися до шахрайської мережі Wi-Fi, LA Secure негайно попередить про цю загрозу. Крім того, додаток захищає від “фішингу” (вид шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних клієнтів онлайн сервісів) також захищає від шкідливих посилань і дозволяє людям перевірити безпеку та легітимність підозрілих посилань, перш ніж натиснути на них.

«Забезпечення безпечного середовища для проживання та роботи 10 мільйонів жителів округу Лос-Анджелес стає настільки ж важливим в Інтернеті, як і в автономному режимі, – сказала Хільда Л. Соліс, голова правління Metro та наглядової ради округу Лос-Анджелес. - Оскільки округ Лос-Анджелес продовжує розширювати публічний доступ до Wi-Fi, у тому числі до всього парку автобусів, LA Secure пропонує передову в галузі технологію, яка гарантує, що всі дії, які вони здійснюють на своїх мобільних пристроях, залишаються безпечними, приватними та захищеними».

У статті використані дані сайтів Masstransit, Metro.

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