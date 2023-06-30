Повільний, але дуже цілеспрямований. У США прокоментували темпи українського контрнаступу

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували. Про це він сказав під час розмови у Національному прес-клубі США у пʼятницю, 30 червня.

Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це."

Він зазначив, що те, що "наступ відбувається повільніше, ніж люди прогнозували", його зовсім не дивує.

"Я казав, що цей наступ, який триває, до речі, він просувається неухильно, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля тощо. 500 метрів на день, тисяча, дві тисячі метрів на день тощо. Повільний поступ, але дуже цілеспрямований. Це відбувається. Але чи відбувається це повільніше, ніж могли передбачити комп'ютери чи люди? Так. Я говорив, це займе, 6-8-10 тижнів, це буде дуже складно, довго, і це буде дуже, дуже криваво, і ні в кого не має бути жодних ілюзій щодо цього. Україна виборює своє життя", - заявив Міллі.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США також наголосив, що українці воюють проти країни з населенням у 140 млн людей, дев’ятьма часовими поясами, великою армією, великою кількістю боєприпасів. Він зазначив, що США надають Україні стільки допомоги, скільки можливо, "але врешті-решт українські військові наступають через мінні поля та в окопи. І це буквально боротьба за життя. Тож так, це йде трохи повільно, але це частина суті війни".

Своєю чергою координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що США "продовжують робити все можливе, щоб допомогти їм (українцям, - ред.) у цьому контрнаступі".

Він також пояснив, чому контрнаступ України відбувається повільними темпами: "Будь-який студент історії чи військової стратегії скаже вам, що оборона є сильнішою формою війни. А тепер українці - в наступі, а росіяни - в обороні, і все це потрібно враховувати, коли ви думаєте про те, які в них справи. Вони досягли певного прогресу. І самі говорили про те, що це не так багато, як хотілося б. Але знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, і продовжували працювати".

Кірбі додав, що війна очевидно триватиме ще "тижні та місяці", і наголосив: "Що я можу прогнозувати, то це те, що Україна буде мати нашу підтримку, як сказав президент, стільки, скільки буде потрібно".

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