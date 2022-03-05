Блінкен та Кулеба заявили про впевненість у перемозі України, висловились про її ціну

Безпекова, гуманітарна, економічна підтримка України з боку світової спільноти зростатиме. Про це спілкуючись із ЗМІ разом з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою у суботу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Державний департамент США.

"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.

Між тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що Україна "у будь-якому разі" переможе у війні.

"Питання у ціні, ціні перемоги. І якщо наші партнери продовжуватимуть ухвалювати рішучі, системні рішення щодо посилення економічного та політичного тиску щодо України, якщо вони будуть продовжувати постачати нам необхідні озброєння, ціна буде меншою", - заявив Кулеба.

Говорячи про ціну перемоги України, Блінкен заявив, що США прагнуть, щоб її ціна була якнайменшою, а перемогу було здобуто якнайшвидше.

"Але ми у цьому разом з Україною, так чи інакше. У короткостроковій перспективі, у середньостроковій, у довгостроковій. Ми у цьому разом. Ми матимемо успіх разом. Україна переможе", - заявив Блінкен.

Блінкену поставили запитання про прохання України надати бойові літаки. У відповідь американський посадовець заявив, що робота та переговори проводяться щодо "всього".

"Зрештою, їх [українців] сила, їх рішучість, їх відданість, за підтримки США та підтримки світу - переможе", - заявив Блінкен.

Як повідомляє "Укрінформ", міністр закордонних справ України заявив у суботу, що мав продуктивну розмову з Блінкеном. За його словами, розмова стосувалась ефективності санкцій, а також майбутніх кроків щодо постачання Україні необхідного озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше у Пентагоні заявили, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.

Як повідомляв кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, у США поінформовані про заперечення Росії щодо надання Заходом безпекової підтримки Україн. При цьому у Пентагоні відмовляються спекулюувати, чому Росія поки не створює перепон безпековій допомозі.

Раніше у МЗС Росії заявили, що поставки західних озброєнь "призведуть до ще більших втрат України". У Кремі також заявили, що це призведе до поширення цих озброєнь в країнах Європи.

У статті використано матеріали Lenta.ru, "Укрінформ".