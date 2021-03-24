Британія переконує країни НАТО бути "політичним бастіоном" проти агресивності Росії 

Велика Британія закликає, щоб країни НАТО протидіяли загрозі з боку Росії і домоглися, щоб Москва постала перед реальними наслідками за свої «ворожі дії».

В офіційному повідомленні з нагоди обговорення питань щодо Росії на другий день зустрічі міністрів закордонних справ альянсу йдеться, що британський представник Домінік Рааб вкаже на розвиток російської агресивної діяльності «з використанням нових і підривних технологій, які ставлять під загрозу демократії та відкриті суспільства у світі».

«Це включає створення Росією новітніх ракетних систем здатних оминати звичайні оборонні системи і підтримувані державою кібернапади, спрямовані на важливі дані, а також намагання втручатися у вибори та поширювати дезінформацію про коронавірус», - сказано у повідомленні.

Британський міністр також заявляє про підтримку Лондоном «політики відкритих дверей для членства НАТО, зокрема для країн, які зазнали російської агресії, таких як Україна і Грузія».

«Велика Британія, як провідна оборонна і дипломатична сила, повністю підтримує НАТО як потужний чинник військового стримування загроз з боку Росії, але також і як міцний, об’єднаний політичний бастіон проти дестабілізуючих дій Москви», - процитовано у повідомленні.

Дводенна зустріч 23-24 березня на рівні чільних дипломатів відбувається безпосередньо у Брюсселі вперше після понад року, і в ній вперше бере участь новий державний секретар США Ентоні Блінкен.

До обговорення Росії у середу до міністрів закордонних справ НАТО долучаться представники Швеції і Фінляндії - країн, які не входять до альянсу, а також верховний представник ЄС у зовнішніх справах Жозеп Борель.

У перший день переговорів Блінкен наголосив на твердих намірах Вашингтона відродити тісні партнерські відносини з союзниками і запевнити ключову роль НАТО в подальшому майбутньому.

«Ми будемо працювати з Росією там, де це відповідає нашим інтересам і один з них це стратегічна стабільність, і ми це вже показали, продовживши новий договір СТАРТ. З іншого боку ми будемо рішуче протидіяти російській агресії та іншим діям, спрямованим на підрив нашого альянсу», - сказав американський держсекретар у вівторок.

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